Huertos escolares fortalecen el aprendizaje comunitario en escuelas de Loja

Ocho unidades educativas municipales de Loja participan en un proyecto de huertos escolares orgánicos que promueve el aprendizaje sostenible, el trabajo colaborativo y la participación activa de estudiantes y familias.

La tierra se convierte en aula y las semillas en una herramienta de aprendizaje para cientos de estudiantes de Loja. Ocho unidades educativas municipales forman parte del proyecto de huertos escolares orgánicos, una iniciativa que busca fortalecer la educación desde un enfoque práctico y comunitario, integrando a estudiantes, docentes y padres de familia en el cuidado del entorno.

Detalles del proyecto en las unidades educativas de Loja

El proyecto plantea que los estudiantes aprendan a través de la experiencia directa con la agricultura, comprendiendo los procesos de siembra, cultivo y cosecha.

Esta metodología permite que los contenidos educativos se conecten con la vida cotidiana, reforzando valores como la responsabilidad, el trabajo colaborativo y el respeto por la naturaleza.

Como parte del inicio de la iniciativa, las unidades educativas recibieron herramientas agrícolas como palas y picos, además de semillas que permitirán implementar los huertos escolares. Sobre el alcance del proyecto, la coordinadora de Educación.

Tania Jaramillo, explicó que el proceso incluye acompañamiento técnico permanente, con el objetivo de garantizar que los estudiantes desarrollen los huertos de manera adecuada y segura.

Para los padres de familia, el proyecto representa una oportunidad para que los estudiantes aprendan fuera del aula y se vinculen con el entorno. Carlos Jiménez Ortega, padre de familia, considera que este tipo de iniciativas fortalecen la educación integral. “Los niños aprenden que los alimentos no llegan solos a la mesa. Sembrar les enseña paciencia, esfuerzo y compromiso con la tierra”, manifestó.

