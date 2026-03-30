Inamhi alerta por lluvias intensas y radiación extrema durante últimos días de marzo
El Inamhi advierte sobre fuertes precipitaciones y altos niveles de radiación UV en varias regiones del país
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que entre el 29 y 31 de marzo de 2026 se registrará un incremento significativo en la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento. La advertencia estará vigente hasta el 1 de abril.
Las precipitaciones más fuertes se esperan en la Amazonía, especialmente en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago. En el Litoral, las lluvias afectarán principalmente a Esmeraldas y Santo Domingo, mientras que en la Sierra se prevén eventos significativos en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
⛈️#AdvertenciaMeteorológicaEc #20 l Incrementará la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis en la Amazonía, y ciertas zonas del interior del Litoral, norte y centro de la Sierra— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 28, 2026
⚠️Mayor énfasis entre el 29 y 31 de marzo pic.twitter.com/YngbbY2AED
Riesgos identificados por las autoridades
El Inamhi y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señalaron los principales peligros asociados a estas precipitaciones:
- Acumulación de agua en viviendas y vías.
- Deslizamientos en zonas montañosas.
- Crecida de ríos en sectores amazónicos.
- Caída de árboles y afectación a carreteras.
En lo que va del año, se han registrado 2.109 eventos adversos relacionados con las lluvias, afectando a 24 provincias, 195 cantones y 663 parroquias. El balance nacional indica 15 personas fallecidas y más de 76.490 afectados entre enero y marzo de 2026.
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Radiación solar en niveles extremos
A la par de las lluvias, el Inamhi alertó sobre altos índices de radiación ultravioleta. Entre el 16 y 22 de marzo ya se reportaron niveles extremadamente altos en la Sierra y muy altos en la Costa y Amazonía, situación que se mantiene durante esta última semana de marzo.
La institución recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00, usar protección solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado. Estos niveles de radiación incrementan el riesgo de quemaduras en la piel, daños oculares y deshidratación.
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