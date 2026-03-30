Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

lluvias
El Inamhi advierte sobre fuertes precipitaciones y altos niveles de radiación UV en varias regiones del país, con riesgos de inundaciones, deslizamientos y afectaciones a la salud.archivo expreso

Inamhi alerta por lluvias intensas y radiación extrema durante últimos días de marzo

El Inamhi advierte sobre fuertes precipitaciones y altos niveles de radiación UV en varias regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que entre el 29 y 31 de marzo de 2026 se registrará un incremento significativo en la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento. La advertencia estará vigente hasta el 1 de abril.

RELACIONADAS

Las precipitaciones más fuertes se esperan en la Amazonía, especialmente en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago. En el Litoral, las lluvias afectarán principalmente a Esmeraldas y Santo Domingo, mientras que en la Sierra se prevén eventos significativos en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Riesgos identificados por las autoridades

El Inamhi y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señalaron los principales peligros asociados a estas precipitaciones:

  • Acumulación de agua en viviendas y vías.
  • Deslizamientos en zonas montañosas.
  • Crecida de ríos en sectores amazónicos.
  • Caída de árboles y afectación a carreteras.

En lo que va del año, se han registrado 2.109 eventos adversos relacionados con las lluvias, afectando a 24 provincias, 195 cantones y 663 parroquias. El balance nacional indica 15 personas fallecidas y más de 76.490 afectados entre enero y marzo de 2026.

retiro de arboles en Quito

Cierre parcial en la Av. Simón Bolívar por retiro de árboles peligrosos en Quito

Leer más

Radiación solar en niveles extremos

A la par de las lluvias, el Inamhi alertó sobre altos índices de radiación ultravioleta. Entre el 16 y 22 de marzo ya se reportaron niveles extremadamente altos en la Sierra y muy altos en la Costa y Amazonía, situación que se mantiene durante esta última semana de marzo.

RELACIONADAS

La institución recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00, usar protección solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado. Estos niveles de radiación incrementan el riesgo de quemaduras en la piel, daños oculares y deshidratación.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Billboard Mujeres Latinas 2026: Becky G, Joy y Julieta Venegas entre las homenajeadas

  2. Roberto Gilbert descarta la Alcaldía de Guayaquil: buscará la reelección en el CPCCS

  3. Al menos 45 muertos en Afganistán y Pakistán por intensas lluvias torrenciales

  4. Avianca demandará a influencer por incidente que puso en riesgo un vuelo a Madrid

  5. Camioneros ralentizan París en protesta por el alto precio de los combustibles

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  3. Toque de queda en cuatro provincias llega a su fin: ¿Cuándo será la última noche?

  4. Augusto Barrera plantea “gran coalición democrática” tras cambio calendario electoral

  5. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

Te recomendamos