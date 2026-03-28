Cierre parcial en la Av. Simón Bolívar por retiro de árboles peligrosos en Quito

Retiro de árboles en la Av. Simón Bolívar generará cierres parciales en Quito

Alrededor de 40 árboles serán retirados en la avenida Simón Bolívar tras presentar deterioro estructural y riesgo de caída

El Municipio de Quito ejecutará una intervención preventiva en la Avenida Simón Bolívar este 28 y 29 de marzo, con el objetivo de retirar árboles que presentan deterioro estructural y riesgos para la ciudadanía.

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Los trabajos se concentrarán en los taludes ubicados entre el Colegio Kepler y el Redondel del Ciclista, cubriendo una extensión aproximada de 2,2 kilómetros en uno de los corredores viales más importantes de la capital, que conecta la ciudad con los valles.

Intervención preventiva para evitar emergencias

Esta acción busca anticiparse a posibles incidentes como la caída de árboles sobre la vía, lo que podría poner en peligro la vida de miles de conductores y peatones que circulan diariamente por este sector.

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De acuerdo con evaluaciones técnicas, cerca de 40 árboles han sido identificados con riesgo inminente de vuelco, además de presentar condiciones fitosanitarias deficientes que limitan sus beneficios ambientales.

Cierres parciales y horarios de trabajo

Las labores se desarrollarán en horario de 07:00 a 13:00 durante ambos días. Como parte del operativo, se aplicará un cierre parcial del carril más cercano a los taludes en sentido norte-sur.

La regulación del tránsito estará a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que coordinará la movilidad en la zona. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar rutas alternas.

El procedimiento se sustenta en el Código Metropolitano, que establece la obligatoriedad de retirar árboles muertos o que representen un peligro potencial, conforme a la Valoración Visual Técnica de Arbolado (VVT).

Compensación ambiental: reforestación con especies nativas

En este caso, técnicos de la Administración Zonal Eugenio Espejo determinaron la necesidad de la intervención para salvaguardar la seguridad de los habitantes y usuarios de esta vía estratégica.

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Como parte del compromiso ambiental, el Municipio implementará un plan de reposición vegetal: por cada árbol retirado se sembrarán diez nuevos ejemplares en la zona de influencia.

Las nuevas plantaciones incluirán especies nativas como Yalomán, Arrayán y Cholán, que aportan mayores beneficios ecológicos y se adaptan mejor a las condiciones del entorno. Esta medida busca equilibrar la seguridad vial con la conservación ambiental, garantizando un entorno más seguro y sostenible para los quiteños.

La combinación de lluvias intensas y suelos saturados pasó factura al arbolado de Quito. En enero de 2026, decenas de árboles colapsaron y obligaron a una respuesta permanente de las brigadas municipales.

Según el Municipio, en total, 265 árboles tuvieron que ser levantados tras desplomarse por efecto de los suelos saturados de agua y los fuertes vientos.

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