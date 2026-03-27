Fanesca quiteña: tres destinos gastronómicos que debes visitar en Semana Santa

Paseo Exprés: tres lugares en Quito para disfrutar las mejores fanescas y vivir la tradición de Semana Santa

La fanesca ecuatoriana une tradición y gastronomía en la Semana Santa en Quito.

La fanesca es un plato tradicional ecuatoriano que cobra protagonismo en Semana Santa y en Quito se puede disfrutar en distintos estilos, desde recetas populares hasta propuestas gourmet. En este recorrido de Paseo Exprés, tres lugares destacan por su oferta: el mercado de Santa Clara, con una preparación artesanal heredada por generaciones; el restaurante La Capilla, que fusiona tradición con técnicas modernas; y Casa Gangotena, donde la fanesca se eleva a una experiencia de alta cocina reconocida internacionalmente.

La fanesca no es solo un plato típico ecuatoriano: es una tradición que une generaciones, rescata la memoria culinaria y se convierte cada año en protagonista de la Semana Santa. En Quito, esta receta milenaria —cuyo origen se remonta a la época prehispánica, cuando se la conocía como uchucuta (granos tiernos cocidos con ají y hierbas)— ha evolucionado sin perder su esencia.

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Hoy, este icónico plato elaborado con doce granos, zapallo y bacalao —ingredientes que simbolizan a los apóstoles y los relatos bíblicos— trasciende las cocinas familiares para posicionarse también en mercados, restaurantes y hoteles de alta gama.

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En este recorrido gastronómico de Paseo Express te presentamos tres lugares donde la fanesca se vive de manera única: desde la tradición popular hasta la alta cocina.

La fanesca tradicional que conquista en el mercado de Santa Clara

En el corazón del mercado de Santa Clara, uno de los espacios más emblemáticos de Quito, la fanesca comienza a cocinarse desde temprano. Entre ollas humeantes y sabores intensos, destaca la preparación de Cecilia Salinas, quien lleva entre 30 y 40 años perfeccionando esta receta heredada de su madre.

Su secreto no está únicamente en los ingredientes, sino en el proceso: el pelado manual de los granos, la preparación artesanal de empanaditas, bolitas de harina, el bacalao y los acompañamientos clásicos como huevo, queso y plátano maduro.

Cecilia asegura que el “arte está en las manos” y en el cariño que se pone en cada preparación. Su trayectoria incluso le ha permitido ganar concursos gastronómicos, lo que ha consolidado su reputación entre clientes fieles que la buscan cada temporada.

Precio: desde $6 por plato

Disponibilidad: desde las 10:00 hasta agotar stock

Dirección: Antonio de Ulloa

En el Mercado Santa Clara de Quito, la fanesca tradicional se prepara con recetas heredadas por generaciones. MATTHEW HERRERA

Innovación y técnica en la fanesca de autor en el restaurante La Capilla

La fanesca también ha encontrado un espacio en la cocina contemporánea. El chef Kevin Achig, del restaurante La Capilla, representa la evolución de este plato sin perder su raíz familiar.

Su propuesta combina tradición e innovación: mantiene los doce granos —chocho, fréjol, haba, lenteja, garbanzo, choclo, entre otros— pero introduce técnicas modernas, como el uso de leche infusionada con bacalao para aportar sabor sin saturar el plato con pescado.

Además, el bacalao se sirve aparte, ligeramente salteado, pensado para quienes prefieren una experiencia más equilibrada. El plato se complementa con empanadas, queso, huevos, ají, maduros y un “molo” reinterpretado con una presentación más sofisticada.

Precio: desde $10.98

Menú completo: hasta $15.98 con acompañamientos y postre

Dirección: Benalcázar y Sucre

En el restaurante La Capilla, la fanesca combina tradición familiar con técnicas de cocina contemporánea. MATTHEW HERRERA

Alta cocina y tradición premiada en Casa Gangotena

En el Centro Histórico de Quito, la fanesca alcanza un nivel gourmet en Casa Gangotena, donde cada año este plato se convierte en una experiencia culinaria de alto nivel.

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Disponible del 2 de marzo al 5 de abril, la propuesta del hotel ha sido reconocida internacionalmente, incluyendo el premio a “Mejor Restaurante de Hotel de Ecuador” en los World Culinary Awards durante tres años consecutivos (2023, 2024 y 2025).

El chef José Tamayo explica que la receta se inspira en el legado de la autora Rosa Vintimilla y ha sido perfeccionada con el tiempo. La preparación incluye un refrito base de zapallo y sambo, granos cocidos individualmente para lograr su punto exacto, y un toque distintivo: la achogcha, que aporta frescura al plato.

El bacalao se presenta en escabeche con cebolla y ají criollo, acompañado de empanaditas, huevos de codorniz, maduros y queso fresco. Además, la experiencia incluye la tradicional “yapa”, una segunda porción que refuerza el carácter generoso de este plato.

Precio fanesca con yapa: $19

Menú completo: $27 (incluye postre y bebida tradicional)

Dirección: Bolívar y Benalcázar

En Casa Gangotena, la fanesca se convierte en una experiencia gourmet en el Centro Histórico de Quito. MATTHEW HERRERA

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