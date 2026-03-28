Violento ataque en Tumbaco: extranjero herido en presunto caso de sicariato

Un nuevo hecho violento se registró en el valle de Tumbaco, en el nororiente de Quito, generando preocupación entre los habitantes de la zona. La tarde del 27 de marzo de 2026, un ciudadano extranjero de 19 años resultó herido tras un ataque armado ocurrido en el sector.

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El ataque violento se registró en una peluquería

Según información policial, el incidente ocurrió al interior de una peluquería ubicada en el sector. La alerta fue emitida por la propietaria del establecimiento, quien reportó que un ciudadano había sido herido por arma de fuego dentro de su local.

De inmediato, unidades policiales acudieron al lugar y constataron la presencia de un joven tendido en el piso con heridas de bala y aún con signos vitales. Ante la gravedad de la situación, se coordinó la atención con el ECU 911 para el envío de una ambulancia.

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Personal de emergencia brindó los primeros auxilios en el sitio y trasladó al herido a una casa de salud cercana, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Investigaciones en curso tras el ataque

Tras el hecho, la Policía activó unidades especializadas para iniciar las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se procedió a retener a las personas que se encontraban en el lugar para la toma de versiones.

Asimismo, se ejecutaron los protocolos de emergencia debido a que la víctima aún presentaba signos vitales al momento de la intervención policial.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del local, donde se evidenció el ingreso de un individuo que portaba casco, quien habría efectuado los disparos contra la víctima. Sin embargo, se informó que no existen cámaras de videovigilancia externas en el sector que permitan ampliar el rastreo del sospechoso.

Evidencias levantadas en el lugar

En coordinación con unidades especializadas, se realizó un procedimiento en flagrancia dentro del establecimiento. En el lugar, personal de Criminalística levantó indicios balísticos que serán incorporados a la investigación.

Según el parte policial, las autoridades confirmaron que la víctima no registraba antecedentes penales. El caso continúa en investigación para determinar las causas del ataque y dar con el responsable.

La noche de este viernes 27 de marzo se habría registrado una balacera en Tumbaco, en la calle Juan Montalvo y Guayaquil, cerca al jardín Virginia Larenas.

Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/wGIUM1EYme — Radio Ilaló/ Juntos Por Tumbaco (@RadioIlalo) March 28, 2026

Preocupación por la seguridad en el nororiente de Quito

Este nuevo hecho violento incrementa la preocupación entre los habitantes del valle de Tumbaco, una zona que en los últimos años ha experimentado crecimiento urbano, pero también un aumento en hechos delictivos.

Este caso se suma a otro hecho violento registrado en días recientes en el nororiente de Quito. En el sector de Puembo, en la calle Carmen Muñoz, cercana a la calle José Gallardo, una persona fue hallada sin vida la mañana del 25 de marzo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho habría ocurrido durante la madrugada, cuando moradores del sector escucharon detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, por temor, no salieron de sus viviendas en este barrio conocido como Chiche.

Fue pasadas las 07:00 cuando habitantes del sector encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años y alertaron a las autoridades. Posteriormente, unidades especializadas iniciaron las diligencias para esclarecer este caso.

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