Michael Aulestia critica a Pabel Muñoz: “Hay tibieza y falta de decisiones”

Concejal de Quito señala los problemas en la administración de la capital

Michael Aulestia se ha mantenido en la oposición al alcalde Pabel Muñoz, alcalde de Quito. Llegó al Concejo Metropolitano, en 2022, como suplente de Fernando del Pozo. Pero en agosto del 2023 ganó con la alianza CREO-Ahora. En entrevista con EXPRESO señala los errores de la actual administración y no niega que está cerca del movimiento oficialista ADN.

Usted se ha mantenido crítico con Pabel Muñoz. ¿Cuál es el mayor problema de la administración?

He sido crítico y opositor ideológico, pero objetivo. El punto crítico es la tibieza, que no le ha permitido tomar decisiones importantes. Está secuestrado por algunos gremios, lo que les ha costado a él y a su equipo.

¿A qué se refiere?

Nos vendieron al alcalde como el gran planificador. Dirigió Senplades y la planificación en la Alcaldía de Augusto Barrera, es el creador de este modelo administrativo. Además, ha sido criticado por consultorías contratadas que se quedan en letra muerta, no hay plan de ejecución.

¿Por ejemplo?

Tenemos el Pan Maestro de Movilidad Sostenible, que aprobamos, pero debemos ir solventando con parches, con más ordenanzas. Ahora con el Sistema Integrado de Recaudo, antes con la reestructuración de rutas. Se le ha dado todo el apoyo al alcalde, aunque no ejecuta. Aprobamos el Plan de Seguridad y Convivencia, cobramos tasa, pero dice que no es su competencia.

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Pero hace poco en las redes sociales del Municipio, por el sistema integrado de recaudo en transporte público, se habló de transformación de la movilidad.

No existe transformación. Nos hemos acostumbrado a tener una administración municipal de anuncios, que administra problemas, no planifica. Mire las deudas.

El año pasado debimos tener la bicicleta pública y la anunciaron hace poco. La reestructuración de rutas no termina de ver la luz. O en la siniestralidad en el tránsito, la AMT debería hacer controles preventivos. Vea lo que pasa en la avenida Simón Bolívar. Falta voluntad política.

¿Qué ocurre en la av. Simón Bolívar en Quito?

Fue planificada en los 60, construida en los últimos años y se concibió como vía de dos carriles de ida y dos de vuelta. Cada carril debe medir 3,65 metros y tener un espaldón interno y externo, en el espacio del parterre a la vía rápida; ahí se colocan carros que se averían o se usa para ubicar señalización horizontal. Pero se decidió usar ese espacio y hacer tres carriles de ida y tres de vuelta.

¿No pasó en esta Alcaldía?

No. Era una vía de 80 km por hora, aunque ahora debería ser de 30 km (por hora). Si no, obligamos al ciudadano a hacer maniobras para sobrevivir.

¿Por qué no toman decisiones frente a soluciones fáciles o evidentes?

Porque se duplican funciones. Hemos solicitado información a la Secretaría de Movilidad, hay temas que ocultan. Hay cinco instituciones divorciadas en el sector: la Secretaría, AMT, Empresa de Movilidad y Obras Públicas, Empresa de Pasajeros y Empresa Metro, etc.

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¿Cómo ve que a ciudadanos como Claude Roulet, quien documenta y denuncia casos de buses infractores, les bloqueen?

Destaco su trabajo. Es parte de la contraloría social que estamos llamados a hacer. La institución no es tolerante a la crítica, al control y a la fiscalización ciudadana. Es la dinámica del Municipio en distintas entidades, no les gusta que develen sus omisiones.

Usted es un enemigo de la ciudad, según el correísmo. ¿Por qué no se ha pronunciado en contra de la reforma del Cootad?

Exigen tolerancia si la crítica viene desde ellos, pero no desde la oposición. No apoyé la ordenanza que sacó a los concejales de las empresas metropolitanas. Dijeron que cotizaban el voto en los directorios. Con esa lógica, hasta el Concejo debería ser eliminado. No se ha dicho la verdad ni a los estudiantes ni a otros beneficiarios de programas del Patronato. Se debe cumplir lo que aprobó el correísmo.

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Al llegar a un cargo, si hay que despojarse del tema ideológico, lo que corresponde es coordinar por el ciudadano. Michael Aulestia/ concejal de Quito

¿Sobre el Cootad?

Claro. El Cootad que aprobaron quienes antes fueron asambleístas y hoy son autoridades locales. Lo que hace es decir a los GAD, excluyendo a juntas parroquiales, que se alineen al Plan Nacional de Desarrollo y que prioricen su gasto en inversión. Pero sí hay pipones en administraciones, o prefecturas que hacen militancia digital, que insultan. Es la gente a recortar, no profesores, no médicos.

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Le he escuchado preocupado por la Ruta Viva.

Cómo incentivar al privado a invertir en la ciudad si no le otorgamos el derecho elemental a la seguridad jurídica, si vemos amarres. He pedido información sobre la Ruta Viva. Se anunció con bombos y platillos, sin tener nada real. Se dijo que Quito será de estos polos económicos, con gran inversión privada, en marzo del año pasado. Se habló de $575 millones.

Se otorgó más tiempo al promotor para presentar estudios de prefactibilidad, que vencían en este marzo. Le pregunté a la Secretaría de Movilidad sobre productos entregados por parte del promotor. Me dijeron que no tienen nada. Sé que se cambiaron reglas de edificabilidad.

Usted es cercano a ADN. ¿Busca ser candidato del oficialismo?

Es una pregunta que le resulta incómoda a cualquier político y trata de evadirla. Tengo aspiraciones legítimas. Me han dicho que soy cercano al Gobierno; puedo ser, pero sigo coherente con mi ideología, con el voto que me permitió llegar al Concejo Metropolitano. Represento a un grupo de ciudadanos. Concuerdo en muchas políticas del presidente Noboa. Sí hago una oposición democrática real.

Al llegar a un cargo, si hay que despojarse del tema ideológico, lo que corresponde es coordinar por el ciudadano. Michael Aulestia/ concejal de la capital

Líneas rojas de Aulestia

No lo niega: concuerda con muchas políticas del presidente Daniel Noboa. “Mi línea roja para las próximas elecciones es la corrupción, y el correísmo representado en el partido con el que se presente”. No se solidariza con la RC, pero dice que quizá los entes de control deberían tener la misma regla para todos los partidos.

¿Quién es Michael Aulestia?

Tiene 31 años. En septiembre del 2022 llegó al Concejo Metropolitano de Quito como reemplazo de Fernando del Pozo. En 2023 ganó su propio espacio, con la alianza de Ahora, CREO y Construye. Fue asesor parlamentario de la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social. También asesor en la Dirección del IESS. Fue uno de los fundadores del movimiento Ahora.

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