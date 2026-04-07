Clima en Ecuador: Radiación extrema y lluvias aisladas este 7 de abril
Conozca el pronóstico del tiempo: el calor llegará a los 34 °C en la Costa, mientras que la radiación solar alcanzará niveles críticos en gran parte del país
De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este 7 de abril de 2026 el país experimentará condiciones climáticas variables. Mientras en la Sierra y la Costa predominará un cielo poco nublado con episodios de lluvias aisladas, la Amazonía deberá prepararse para precipitaciones dispersas durante la noche. En contraste, la región Insular mantendrá un ambiente cálido y estable, propio de la temporada.
El factor de mayor preocupación para la jornada es la radiación ultravioleta (UV). Los indicadores marcan niveles "extremadamente altos" en el centro del callejón interandino y en el Archipiélago. Hacia el este del territorio la intensidad será moderada, mientras que en las provincias del oeste se mantendrá en niveles considerados "muy altos".
Ecuador
¿Frente frío en Ecuador? La razón de las intensas lluvias y tormentas
Valeria Alvear
Variaciones térmicas por regiones
- Costa: El sur disfrutará de un cielo despejado, mientras que en el norte, específicamente en Santo Domingo, se esperan lluvias aisladas bajo un cielo parcialmente nublado. El termómetro oscilará entre los 23 °C y los 34 °C.
- Sierra: Se anticipa una mañana despejada, aunque por la tarde se prevén lluvias en Quito. Las temperaturas variarán desde un frío intenso de 7 °C hasta los 25 °C, con picos de radiación solar críticos.
- Amazonía: Tras una mañana de escasa nubosidad, la noche se tornará gris con lluvias en localidades como Nueva Loja, El Tena y Macas. Las temperaturas irán de los 19 °C a los 32 °C.
- Región Insular: Clima seco y cielo despejado con temperaturas que alcanzarán los 32 °C. La radiación se mantendrá en niveles de alerta máxima.
Recomendaciones ante la radiación extrema
Ante el pronóstico de niveles críticos de rayos UV, las autoridades sanitarias y meteorológicas instan a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00. Se recomienda el uso indispensable de protector solar, sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y prendas de manga larga para prevenir afecciones en la piel. Mantenerse hidratado es fundamental frente a las altas temperaturas previstas en el Litoral e Insular.