Clima en Ecuador: Radiación extrema y lluvias aisladas este 7 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este 7 de abril de 2026 el país experimentará condiciones climáticas variables. Mientras en la Sierra y la Costa predominará un cielo poco nublado con episodios de lluvias aisladas, la Amazonía deberá prepararse para precipitaciones dispersas durante la noche. En contraste, la región Insular mantendrá un ambiente cálido y estable, propio de la temporada.

El factor de mayor preocupación para la jornada es la radiación ultravioleta (UV). Los indicadores marcan niveles "extremadamente altos" en el centro del callejón interandino y en el Archipiélago. Hacia el este del territorio la intensidad será moderada, mientras que en las provincias del oeste se mantendrá en niveles considerados "muy altos".

Variaciones térmicas por regiones

Costa: El sur disfrutará de un cielo despejado, mientras que en el norte, específicamente en Santo Domingo, se esperan lluvias aisladas bajo un cielo parcialmente nublado. El termómetro oscilará entre los 23 °C y los 34 °C.

Sierra: Se anticipa una mañana despejada, aunque por la tarde se prevén lluvias en Quito. Las temperaturas variarán desde un frío intenso de 7 °C hasta los 25 °C, con picos de radiación solar críticos.

Amazonía: Tras una mañana de escasa nubosidad, la noche se tornará gris con lluvias en localidades como Nueva Loja, El Tena y Macas. Las temperaturas irán de los 19 °C a los 32 °C.

Región Insular: Clima seco y cielo despejado con temperaturas que alcanzarán los 32 °C. La radiación se mantendrá en niveles de alerta máxima.

Recomendaciones ante la radiación extrema

Ante el pronóstico de niveles críticos de rayos UV, las autoridades sanitarias y meteorológicas instan a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00. Se recomienda el uso indispensable de protector solar, sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y prendas de manga larga para prevenir afecciones en la piel. Mantenerse hidratado es fundamental frente a las altas temperaturas previstas en el Litoral e Insular.