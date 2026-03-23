Ecuador en crisis: lluvias causan 14 muertes y afectan a más de 71.000 personas

Las provincias más golpeadas son Guayas, con 33.348 personas afectadas. Conoce más detalles

Las lluvias en Ecuador han provocado la muerte de 14 personas y afectado a 71.309.

En lo que va del año, las lluvias en Ecuador han provocado la muerte de 14 personas y afectado a 71.309, en un contexto en el que hace diez días se declaró la emergencia nacional para agilizar la respuesta frente a la temporada invernal.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el domingo 22 de marzo se contabilizaban 19.420 viviendas dañadas y 117 destruidas, además de 38 puentes afectados y 32 colapsados, junto con 45,80 kilómetros de vías impactadas.

Las provincias más golpeadas son Guayas, con 33.348 personas afectadas, seguida por Los Ríos (13.153), El Oro (7.529), Esmeraldas (6.868), Manabí (4.462), Loja (3.913), Santa Elena (3.552) y Chimborazo (1.365).

Taxi quedó atrapado entre ramas y cables eléctricos en Conocoto. Cortesía

Desde el 1 de enero de 2026 hasta el domingo 22 de marzo, la SNGR ha registrado 2.046 eventos adversos relacionados con las lluvias en todo el país, que han alcanzado a 192 municipios y 649 parroquias.

Provincia en alerta amarilla

Pastaza

Tungurahua

Provincia en alerta naranja

Azuay

Bolívar

Cañar

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Imbabura

Manabí

Morona Santiago

Napo

Orellana

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos

Zamora Chinchipe

Provincia en alerta roja

Esmeraldas

Los Ríos

Pichincha

Carchi

Guayas

Loja

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