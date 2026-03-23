Ecuador en crisis: lluvias causan 14 muertes y afectan a más de 71.000 personas
Las provincias más golpeadas son Guayas, con 33.348 personas afectadas. Conoce más detalles
En lo que va del año, las lluvias en Ecuador han provocado la muerte de 14 personas y afectado a 71.309, en un contexto en el que hace diez días se declaró la emergencia nacional para agilizar la respuesta frente a la temporada invernal.
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De acuerdo con cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el domingo 22 de marzo se contabilizaban 19.420 viviendas dañadas y 117 destruidas, además de 38 puentes afectados y 32 colapsados, junto con 45,80 kilómetros de vías impactadas.
Las provincias más golpeadas son Guayas, con 33.348 personas afectadas, seguida por Los Ríos (13.153), El Oro (7.529), Esmeraldas (6.868), Manabí (4.462), Loja (3.913), Santa Elena (3.552) y Chimborazo (1.365).
Desde el 1 de enero de 2026 hasta el domingo 22 de marzo, la SNGR ha registrado 2.046 eventos adversos relacionados con las lluvias en todo el país, que han alcanzado a 192 municipios y 649 parroquias.
Provincia en alerta amarilla
- Pastaza
- Tungurahua
Provincia en alerta naranja
- Azuay
- Bolívar
- Cañar
- Chimborazo
- Cotopaxi
- El Oro
- Imbabura
- Manabí
- Morona Santiago
- Napo
- Orellana
- Santa Elena
- Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos
- Zamora Chinchipe
Provincia en alerta roja
- Esmeraldas
- Los Ríos
- Pichincha
- Carchi
- Guayas
- Loja
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