Nebot reúne a figuras políticas, gremiales y exfuncionarios en Guayaquil

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, invitó a diversos personajes de la política, sociedad y gremios a una conferencia sobre ‘Un Ecuador para todos. Visión ciudadana, no partidista’.

La cita fue en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

En noviembre de 2026, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades seccionales del país.

La convocatoria a un encuentro ciudadano no partidista reunió a actores de distintas corrientes políticas, gremiales y sociales con un objetivo común: debatir el rumbo del país y buscar coincidencias. La cita fue con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, a las 11:00, en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

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Funcionarios públicos presentes

Entre los asistentes estuvo Roberto Gilbert, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También acudió el asambleísta Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano.

El evento empezó 29 minutos tarde. Nebot apareció en el escenario a las 11:45.

En el evento participaron Johnny Terán Salcedo, prefecto de Los Ríos, y su hijo, Johnny Terán Barragán. Ambos forman parte del Partido Social Cristiano y llegaron juntos a la convocatoria.

Así también Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón. Él fue acompañado de su padre, el exalcalde de ese cantón, José Yúnez Parra. Ambos socialcristianos.

Asimismo, asistieron Gonzalo Albán, exconsejero del Cpccs, y Roberto Passailaigue, exministro de Educación, Cultura y Deportes. Los dos se ubicaron entre los invitados cercanos al organizador del encuentro.

Entre los asistentes estuvieron Gonzalo Albán, exconsejero del Cpccs; Luis Almeida y Dallyana Passailaigue, exdiputados.Miguel Canales León

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Otros personajes

También estuvieron Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, y Holbach Muñetón, titular de la Federación Nacional de Turismo. Ambos representan a gremios del sector productivo.

En primera fila se ubicó Luis Cabrera Herrera, cardenal y arzobispo de Guayaquil. En esa misma ubicación estuvo Henry Cucalón, exsocialcristiano y precandidato a la Alcaldía del puerto principal.

Cucalón señaló a EXPRESO que su presencia respondió a que el evento no tenía carácter partidista. Albán coincidió con ese criterio y precisó que asistió por invitación directa de Nebot.

Los demás asistentes coincidieron en que el espacio no respondía a intereses partidistas, sino a una iniciativa ciudadana para abrir el diálogo. “Este es un evento ciudadano que ha sido convocado por un líder de la ciudadanía”, sostuvo Cucalón, quien recalcó que la convocatoria trasciende estructuras políticas formales.

En esa misma línea, se destacó la necesidad de construir acuerdos desde la diversidad para enfrentar la crisis nacional. “Es un espacio de unidad para trabajar por el país y no depende de partidos, sino de responsabilidad como ciudadanos”, señaló Albán, al subrayar que el debate debe centrarse en propuestas y no en confrontaciones.

Figuras vinculadas al Partido Social Cristiano también acudieron al encuentro. Entre ellas estuvieron Dallyana Passailaigue y Cristina Kronfle, exasambleístas, así como los exdiputados Alfonso Harb - quién recalcó que ya no es miembro del PSC, desde 2011-, Luis Almeida y Vicente Taiano Basante.

Exfuncionarios del Municipio de Guayaquil formaron parte del público convocado. Asistieron Andrés Roche, Cynthia García, Manuel Samaniego y Melvin Hoyos, junto con la cantante Pamela Cortés.

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Políticos de izquierda también asistieron

No todos los asistentes al evento provenían de la derecha; también hubo representantes de organizaciones políticas de izquierda. Entre ellos figuraron Aracely Moreno, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y actual presidenta de la Coordinadora Provincial de Maestros Fiscales Jubilados del Guayas, y Luis Villacís Maldonado, exdirector nacional del MPD y exdiputado.

Ambos, hoy integrantes de Unidad Popular, coincidieron en que su asistencia respondió a una invitación canalizada por Almeida. Según indicaron, la convocatoria buscaba reunir a distintos sectores políticos y sociales en un mismo espacio de diálogo ciudadano.

Para ellos, este es el inicio de la unidad de todas las tiendas políticas. Según, indicó Moreno, “todo lo que está pasando en este país es horrible; una palma abierta no golpea, pero sí un puño”. Añadió que todos deben trabajar por una “gran unidad nacional”.

Para Moreno “todos los sectores debemos unirnos en defensa del pueblo, debido a lo que está ocurriendo en estos momentos; es terrible”. Además, enumeró las dificultades en áreas como salud, educación y seguridad.

Más allá del diagnóstico, los participantes plantearon que la unidad debe traducirse en acciones para defender la institucionalidad y mejorar las condiciones de vida. “Tenemos que unirnos en un gran frente en defensa de la democracia, de la seguridad, de la salud y de la educación”, remarcó Villacís, quien sostuvo que solo una articulación amplia permitirá responder a las demandas ciudadanas.