Juegos de azar sin fines de lucro: el debate legal

Club del Sol opera por primera vez en febrero de 2026, en las instalaciones del Hotel Sheraton, ubicado en el norte de Guayaquil.

Hace 33 años, Isabel Franco Romero creó la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística para apoyar a otras familias. Durante ese tiempo, la organización ha reunido recursos mediante autogestión, pero desde febrero ha apostado por recaudar fondos con la apertura de la sala de juegos Club del Sol, en el Hotel Sheraton.

Franco explica que la iniciativa nació tras el diagnóstico de fibrosis quística de su hija, quien falleció hace 20 años a los 15. La fundación tiene su sede en la ciudadela La Herradura, al norte de Guayaquil, en las avenidas Juan Tanca Marengo y Constitución, en un predio que, según indica, donó la Teletón por la Vida -impulsada por el Municipio-, y registra tres establecimientos, de acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Una sala de juegos en la polémica

Para María Lorena Burgos, procuradora judicial de la FQEC, el local “no es un casino, es una sala de juegos, una sala de recreación”, porque, afirma, “no estamos dentro del hotel (Sheraton)”. Sin embargo, el sitio opera en una de sus instalaciones y, según su página web, cuenta con máquinas, como tragamonedas, y ofrece apuestas deportivas.

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Ante esto, el jurista Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, expresa que, si el sitio reúne las características de un casino, entonces lo es. “Nuevamente, estamos tratando de burlar la norma”, afirma.

El respaldo de la Procuraduría

Por otro lado, la abogada Burgos sostiene que la Fundación optó por esta vía de financiamiento tras un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, emitido el martes 2 de septiembre de 2025, mediante el oficio No. 12906 y suscrito por su titular, Juan Carlos Larrea Valencia. “Tenemos un oficio en el cual nos da la oportunidad de trabajar en este tipo de actividad a nivel nacional”, afirma.

La consulta la presentó Dennis Córdova Secaira, alcalde de Salinas, cantón de la provincia de Santa Elena, el 22 de agosto de 2025, mediante correo institucional. En el documento, preguntó si tenía la competencia para autorizar el funcionamiento de un casino para la Fundación y si implicaría incurrir en el delito previsto en el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa tipifica como ilícitos los juegos de azar, incluidos casinos, bingos, loterías y apuestas con fines de lucro. En el oficio, el procurador sostiene que “dicha prohibición no se puede extender a actividades económicas no comprendidas en la ley penal”.

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Toda acción que contradiga la decisión popular resulta inconstitucional. La Corte Constitucional es el órgano competente para regular este tipo de prácticas. José Manuel Portugal Abogado y docente de la UIDE

La voluntad popular y el vacío legal

Sin embargo, José Manuel Portugal, director de la Escuela de Derecho en Guayaquil de la Universidad Internacional del Ecuador, señala que el funcionamiento de los juegos de azar debe analizarse desde la voluntad popular expresada en el Referéndum y Consulta Popular 2011. Según el Registro Oficial No. 490, la pregunta siete obtuvo el 52,34 % de los votos a favor de la prohibición.

Según información del Consejo Nacional Electoral, la pregunta decía: “¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?”. Portugal enfatiza que “el 7 de mayo de 2011, el pueblo, en su mayoría, decidió prohibir los juegos de azar de forma general, ya que no se especificaba si eran negocios con o sin fines de lucro”.

Pero el debate, señala el abogado, radica en que los legisladores solo tipificaron como delito los juegos de azar con fines de lucro. Con “esa interpretación arbitraria de la Asamblea Nacional, al ratificarse en el COIP, dejó abierta la posibilidad de que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que ya ofrecía este servicio, continúe haciéndolo”, debido a que el Decreto Supremo Nro. 130, publicado en el Registro Oficial Nro. 57, el 3 de enero de 1938, exceptuaba su funcionamiento.

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El casino opera desde las 10:00; por el toque de queda que rige en cuatro provincias del país, incluido Guayas, el servicio es hasta las 21:00. Francisco Flores

Se debe analizar qué ganancias obtendrán las compañías, pues, sin ánimo de lucro, deberían operar sin beneficio económico. No resulta sencillo ignorar este aspecto. Francisco López Abogado y docente de la UDLA

Operación y financiamiento del local

La procuradora judicial de la FQEC asegura que la Fundación no administra Club del Sol ni invirtió capital en ese espacio. El local lo opera Sunsetbet S.A.S., que registra la misma dirección de la Fundación en el SRI, aunque en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros figura domiciliada en la ciudadela Los Ceibos.

Además, la Fundación mantiene una alianza con la empresa estadounidense Renewal Engineering Services LLC, que aportó el capital para abrir el local. Esta firma consta en el portal de la SuperCías como único accionista de Sunsetbet.

Dudas sobre el destino de las ganancias

Ni Franco ni Burgos precisan qué porcentaje de las ganancias recibirá la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística. Ante ello, López sostiene que “se supone que no tienen ánimo de lucro”, por lo que el cien por ciento de los ingresos debería destinarse a la fundación y no a otra empresa.

López menciona que el artículo 236 del COIP sanciona a quienes simulen actividades sin fines de lucro con penas de tres a cinco años de prisión. Portugal añade que debe primar la voluntad popular, por lo que en Ecuador no debería permitirse este tipo de actividades.

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Isabel Franco Romero creó la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística hace 33 años; afirma que la organización requiere reemplazar equipos y adquirir otras tecnologías. Flor Layedra Torres

Reanuda operaciones. Desde el lunes 9 de marzo, Club del Sol opera de 10:00 a 21:00 por el toque de queda y aspira extender su horario hasta las 03:00. En el local trabajan 140 personas.

Recursos para invertir

Franco asegura que la FQEC requiere $ 300.000 anuales, por paciente, para financiar los medicamentos para los 180 pacientes que acoge, renovar equipos para el test de sudor, adquirir tecnología para pruebas genéticas, adquirir chalecos de terapia respiratoria de oscilación de la pared torácica y ampliar sus instalaciones al terreno contiguo.

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