A los vecinos de Ballenita les toca reparar daños viales con sus recursos por falta de obra pública

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

En Costa Sur, un barrio residencial que comprende cerca de diez calles en Ballenita, Santa Elena, la tierra se resquebraja y sus habitantes sienten que esto refleja una desatención que ya pesa más que el propio suelo.

Colapso vial y servicios deficientes

A lo largo de estas calles sin asfaltar, las grietas y los huecos se expanden con cada lluvia, volviendo inestable la movilidad y generando un creciente hartazgo colectivo ante la falta de obras que mejoren este paraíso.

Vías deficientes en Ballenita.Marco Rivera / EXPRESO

Ir hacia la playa por la vía principal, donde se encuentran las escaleras, resulta difícil: estas lucen partidas o han desaparecido, dejando un acceso erosionado que se desmorona sin control y no cuenta con medidas básicas de seguridad para los peatones. El peligro es latente y muchos ciudadanos denuncian la inacción municipal.

Una de ellas es Fabiola Zambrano, residente, quien denuncia que las recientes lluvias agravaron la calzada. “Se ha derrumbado totalmente y las escaleras han corrido con la misma suerte”, lamenta la también líder barrial.

Las escaleras de acceso a la playa se han "perdido", según moradores.Marco Rivera / EXPRESO

El deterioro no se detiene en el suelo; también se acumula en forma de basura, con desechos que permanecen en las esquinas ante un servicio irregular que, según Leonardo Guerrero, otro morador, genera incertidumbre: “Hay días que no vienen… uno ya no sabe en qué momento sacar la basura”.

Zambrano sostiene que el problema no es reciente ni aislado, sino una situación que se ha repetido durante años sin respuestas efectivas. A la falta de intervención se suma la frustración de la comunidad, que asegura haber intentado mejorar el acceso a la playa sin éxito.

Reynaldo Jurado, residente por más de 50 años, concuerda con Zambrano y recuerda que el hueco formado en la zona de acceso se originó de manera natural, por desfogue de las aguas hacia el mar durante las lluvias torrenciales, pero que ya se ha intensificado con el tiempo. Sin embargo, señala que la falta de obras de drenaje ha permitido que el problema escale.

“El agua se estanca, no fluye, y ahí se me acumula en el patio y se me mete a la casa, pero lo primordial que necesitamos es el escape de las aguas y después que se adoquine o se asfalte la zona”, añade.

Calles deterioradas en Ballenita.Marco Rivera / EXPRESO

Inversión ciudadana ante la falta de respuestas

La respuesta institucional ausente ha trasladado la carga a los propios habitantes, denuncian. Por ejemplo, Guerrero asegura que lleva más de 20 años impulsando esfuerzos para mantener transitables las calles, un hecho que le representa, en uno o dos días, más de 400 dólares. “Pero viene una lluvia fuerte y todo queda deshecho”, lamenta el residente, quien, junto con otros vecinos, ha llevado a cabo acciones similares.

Pero a Ballenita no solo le afecta el mal estado de sus calles. El servicio de recolección de basura genera cuestionamientos porque no solo, denuncian, es irregular, sino también costoso.

“De 7 u 8 dólares se ha disparado hasta $85 (cargado en la planilla de agua) para un servicio totalmente deficiente”, cuestiona Guerrero, señalando que el incumplimiento genera acumulación de desechos que luego son dispersados por animales, agravando las condiciones sanitarias del sector.

En un recorrido realizado por EXPRESO se constató, además, que adultos mayores y personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse en las calles deterioradas, muchas veces quedando confinados en sus viviendas. La situación se agrava con la falta de luminarias funcionales, lo que incrementa la sensación de inseguridad durante la noche.

Además, los moradores denuncian que el tránsito constante de camiones de una camaronera cercana deteriora aún más las vías ya afectadas, obstaculizando el paso y acelerando el desgaste del terreno. En la única calle asfaltada del sector, que corresponde a la vía principal, no existe una regulación que limite las altas velocidades de los vehículos, más aún considerando la cercanía de una escuela.

Contratos en proceso según el cabildo

Al respecto, este Diario solicitó una entrevista al Municipio de Santa Elena para conocer las acciones en el sector. La alcaldesa María del Carmen Aquino señaló que tiene contrataciones en proceso.

“Tenemos dos contratos que superan los dos millones doscientos mil dólares únicamente para Ballenita. En ambos casos se ha cumplido con el proceso de calificación correspondiente”, dijo, al explicar que estas obras comprenden la intervención del sistema de alcantarillado pluvial antes de avanzar con el asfaltado de las vías.

En cuanto a la recolección de basura, explicó que los cambios en el sistema de cobro afectaron la operatividad del servicio y su financiamiento, lo que ha incidido en su irregularidad. “No todos los usuarios cancelan esta tasa, ya que la empresa AGUAPEN cuenta con una menor cantidad de abonados en comparación con CNEL. Además, se ha establecido un valor único para el sector residencial”, explicó.

También indicó que el derrumbe en la calle 7 no ha sido intervenido por un conflicto legal con los propietarios y que se ha solicitado la reparación del alumbrado público ante los problemas reportados en el sector.