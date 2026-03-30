Llegó autotransformador que promete estabilizar el servicio eléctrico en Santa Elena

Autoridades garantizan suministro durante el feriado de Semana Santa en los balnearios peninsulares

El autransformador para solucionar los problemas eléctricos en Santa Elena ya se encuentra en territorio peninsular

La provincia de Santa Elena recibió este viernes un autotransformador de 240 megavatios, equipo clave que permitirá mejorar la estabilidad del servicio eléctrico tras semanas marcadas por interrupciones. Así lo confirmaron autoridades del sector energético, quienes aseguraron que esta incorporación contribuirá a solucionar de forma definitiva los cortes registrados entre el 28 de febrero y el 21 de marzo.

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El arribo del equipo, cuyo peso supera las 220 toneladas, implicó una compleja operación logística. Según explicó Raúl Canelos, representante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el autotransformador fue trasladado por partes hasta la central eléctrica de Santa Elena, atravesando 37 puentes en la ruta Guayaquil–Santa Elena, bajo estrictas medidas de seguridad.

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Aunque el sistema entrará en funcionamiento a finales de abril, las autoridades indicaron que los cortes ya han sido superados gracias a trabajos emergentes que permiten que la energía llegue de manera más eficiente a las redes de distribución de CNEL.

“Con este autotransformador, Santa Elena da un paso importante hacia el desarrollo económico y turístico, al contar con un servicio eléctrico de óptima calidad”, destacó Canelos al referirse a los beneficios de la nueva infraestructura.

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Por su parte, Nicolás Brando, representante de CNEL en la península, informó que los usuarios que hayan sufrido daños en sus electrodomésticos a causa de los apagones pueden presentar sus reclamos en las oficinas de la entidad.

En cuanto al feriado de Semana Santa, las autoridades fueron enfáticas en garantizar el suministro eléctrico en todos los balnearios de la provincia. “Contamos con suficiente energía para asegurar el servicio no solo durante el feriado, sino de manera permanente”, afirmó Brando.

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El anuncio ha generado expectativas positivas entre los habitantes y comerciantes locales. Raúl Menoscal, propietario de una cevichería en Ballenita, expresó su tranquilidad ante la noticia. “Esperamos que se cumpla lo anunciado y que los apagones queden en el pasado. Fue un problema grave que afectó a todos”, comentó.

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Con la llegada del nuevo equipo y las medidas adoptadas, Santa Elena busca dejar atrás la inestabilidad eléctrica y fortalecer su capacidad para atender tanto a residentes como a turistas en temporadas de alta demanda.

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