¿Se acabaron los apagones en Santa Elena? Esto aseguró el Gobierno

Los cortes prolongados que empezaron desde el 28 de febrero culminaron el pasado sábado 21 de marzo

Un grupo de técnicos eléctricos trabajan en mejorar el sistema de distribución de enegría en una de las centrales electricas de la península

Tras semanas de incertidumbre y malestar ciudadano, los prolongados apagones que afectaron a la provincia de Santa Elena desde el pasado 28 de febrero llegaron oficialmente a su fin el sábado 21 de marzo, tal como lo había anunciado días atrás la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

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La interrupción del servicio eléctrico, provocada por la avería de un autotransformador en la subestación Santa Elena, generó cortes diarios en los tres cantones de la península. Sin embargo, desde el último fin de semana no se han registrado nuevas suspensiones ni racionamientos, y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejó de emitir los cronogramas que mantenían en zozobra a la población.

Lo que comenzó con cortes de una a dos horas se agravó progresivamente, alcanzando hasta cinco horas en algunos sectores. Esta situación desató una ola de reclamos en redes sociales y medios radiales, donde los ciudadanos expresaron su indignación por las afectaciones en sus actividades diarias, el comercio y el turismo.

“Esperamos que no se repitan los cortes. Estuvimos mal por más de 20 días. Felizmente se solucionó justo antes de Semana Santa, lo que nos deja algo más tranquilos”, manifestó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, reflejando el sentir de un sector golpeado por la crisis energética.

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Como solución definitiva, la ministra Manzano explicó que se reemplazará el autotransformador dañado por uno de mayor capacidad, lo que permitirá fortalecer el sistema eléctrico en la provincia. El nuevo equipo, que pesa más de 220 toneladas, será trasladado desde la central Pascuales, en la provincia del Guayas, mediante un complejo operativo logístico.

Este martes 24 de marzo, la Gobernación de Santa Elena confirmó que el autotransformador ya se encuentra en camino. Según la entidad, esta acción representa una solución estructural y sostenible que mejorará la estabilidad del servicio eléctrico y brindará mayor seguridad energética a toda la ciudadanía.

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