Caso Triple A: Ordenan trasladar a Álvarez a Unidad de Santa Elena

Tribunal dispone que Álvarez deje temporalmente la cárcel del Encuentro por problemas de conexión para reanudar la audiencia

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apareció con su abogado desde la cárcel del Encuentro para la reinstalación de la audiencia de juicio del caso Triple A.

El Tribunal que lleva adelante el caso Triple A dispuso a las 11:40 de este 22 de marzo de 2026 que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y César Bravo dejen temporalmente la cárcel del Encuentro y sean trasladados a la Unidad Judicial de Santa Elena para que asistan vía telemática a la audiencia de juicio. Está previsto que la diligencia se reinstale a partir de las 15:00.

Los jueces tomaron esa decisión luego de los problemas técnicos que se presentaron desde la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Según el abogado del alcalde, Ramiro García, hubo percances para conectarse con la sala del Complejo Judicial Norte de Quito.

Los inconvenientes generaron "interrupciones, eco y una calidad de audio que impide escuchar con claridad a los abogados", señaló el equipo de García.

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El traslado de Álvarez a las dependencias judiciales de Santa Elena, en el cantón de La Libertad, se tomó para garantizar la conexión de los procesados, quienes junto a otras 20 personas más, entre naturales y jurídicas (empresas) enfrentan este proceso penal, en el que la Fiscalía investiga su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de combustibles.

#ATENCIÓN | #CasoTripleA: debido a problemas técnicos, el Tribunal dispone reinstalar la audiencia hoy a las 15:00. Para ello, solicita el traslado de los procesados Aquiles Á. y César B. a las dependencias del @CJudicaturaEc en #LaLibertad, a fin de garantizar la conexión. pic.twitter.com/qle5DukvKp — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 22, 2026

"Por fin el Tribunal entendió que es materialmente imposible realizar la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A, desde la cárcel del Encuentro", manifestó García en su cuenta de X, luego de la reprogramación de la diligencia.

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que los problemas de conexión desde la cárcel del Encuentro persistían antes de reanudar la audiencia de juicio. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

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La resolución del Tribunal se conoció después de más de tres horas de que se intentó reinstalar la cuarta jornada de audiencia de juicio, la cual fue convocada para las 08:30 de este domingo. En este día estaba previsto continuar con la práctica de la prueba, por lo que la diligencia no será transmitida.

Está previsto que en este domingo se continúe con la práctica de la prueba, una etapa del juicio que no será transmitida por disposición de los magistrados.

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