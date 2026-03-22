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RAMIRO GARCIA ABOGADO AQUIES ALVAREZ
Ramiro García lidera la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.MATTHEW HERRERA/EXPRESO

Abogado de Álvarez dice que audiencia desde la cárcel es una "total indefensión"

Este 22 de marzo se reinstalará la audiencia de juicio del caso Triple A, luego problemas en la conexión desde la cárcel

Caso Triple A: El abogado Ramiro García denuncia irregularidades en la logística judicial mientras se traslada a la cárcel del Encuentro para la reinstalación del juicio contra el alcalde Aquiles Álvarez. La defensa cuestiona la decisión del Tribunal de obligar a los juristas a litigar desde el centro de máxima seguridad en Santa Elena, tras fallos críticos de conectividad en las audiencias previas.

¿Por qué la defensa de Aquiles Álvarez debe litigar desde la cárcel del Encuentro?

La reinstalación de la audiencia de juicio en el Caso Triple A, que investiga el presunto comercio irregular de combustibles, ha tomado un giro inesperado este domingo 22 de marzo de 2026. Ramiro García, defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, confirmó su traslado terrestre hacia la provincia de Santa Elena para cumplir con una disposición judicial sin precedentes.

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Denuncias de la defensa por el derecho a la justicia

A través de sus redes sociales, García manifestó su rechazo a la orden del Tribunal, que obliga a los abogados a conectarse desde la cárcel del Encuentro, donde el burgomaestre cumple prisión preventiva. Según el jurista, esta medida, lejos de garantizar el derecho a la defensa, parece una forma de "encarcelar a los abogados" para llevar a cabo la diligencia.

"Nosotros no vamos a abandonar a nuestro cliente ni vamos a cejar en la defensa de sus derechos", sentenció García, enfatizando que, pese a las dificultades de traslado hacia el centro de máxima seguridad, la defensa se mantiene firme.

aquiles
Álvarez se conecta a las audiencias de forma telemática desde la cárcel del Encuentro.API

Los problemas de conexión que detuvieron el juicio

El Tribunal tomó esta determinación tras los incidentes registrados el 21 de marzo de 2026, durante el tercer día de audiencia. La diligencia fue suspendida debido a fallas constantes en la conexión con los procesados, lo que impedía el desarrollo normal del proceso por el Caso Triple A.

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Para asegurar la continuidad, se dispuso lo siguiente:

  • Traslado obligatorio: Los abogados deben estar físicamente en el centro carcelario junto a sus defendidos.
  • Facilidades del SNAI: Se ordenó permitir el ingreso de materiales de defensa y equipos a la penitenciaría de Santa Elena.
  • Horario de reinstalación: La audiencia está programada para las 8:30 de este domingo.

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