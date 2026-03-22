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Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que los problemas de conexión desde la cárcel del Encuentro persistían antes de reanudar la audiencia de juicio.
Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que los problemas de conexión desde la cárcel del Encuentro persistían antes de reanudar la audiencia de juicio.Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

Triple A: Abogado de Álvarez denuncia fallas de conexión en cárcel del Encuentro

La defensa de Aquiles Álvarez y otro procesado en el caso Triple A ingresaron a la cárcel para continuar con el juicio

Los problemas para reanudar la audiencia de juicio del caso Triple A persistían este domingo 22 de marzo de 2026. Así lo señaló Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien denunció que la diligencia telemática a la que asistió desde la cárcel del Encuentro comenzó con "graves fallas técnicas" como conexión deficiente y mala calidad del audio "que impide escuchar" al Tribunal y demás partes procesales de la causa en la que la Fiscalía investiga la supuesta comercialización ilegal de combustibles.  

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Los problemas de conexión "generan interrupciones, eco", informó el equipo de Comunicación del abogado García después de que debía instalarse la audiencia de juicio de este domingo a las 08:30.

Otro de los percances presentados es que "se restringió el ingreso de la tablet que contenía el expediente digital", señaló García. Esta prohibición "limita el ejercicio de la defensa y vulnera el debido proceso", indicó el defensor del alcalde.

La restricción ocurre, pese a que el Tribunal ordenó ayer que el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) brinde todas las facilidades para que García y el abogado de otro procesado puedan ingresar y usar los documentos y equipos que se requieran para el desarrollo de la diligencia.

A las 10:33, la audiencia aún no se instalaba y se conoció que el Tribunal analizaba si se podía continuar con la diligencia debido a las fallas de conexión con la defensa y procesados, quienes están en la cárcel del Encuentro.

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