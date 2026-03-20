El Fórum, el edificio que quiere recuperar su lugar en Guayaquil

La rehabilitación apunta a recuperar la operatividad del edificio. Académicos destacan el rescate del patrimonio moderno

Ícono. Sus propietarios aspiran a que el inmueble recupere su relevancia en la urbe.

Desde niño, Kerwin Palacios, economista y administrador de El Fórum, solía recorrer este emblemático edificio del centro de Guayaquil junto a su padre. Hoy asume el desafío de devolverle el brillo que ha perdido con los años.

Manuel Chele, presidente del Comité Ejecutivo de El Fórum, comparte esta meta desde la organización de copropietarios. Su equipo ha comenzado a intervenir el inmueble con la intención de recuperar un espacio del que los guayaquileños puedan sentirse orgullosos, ya sea por su oficina o departamento.

Estructura y ocupación del inmueble

A pesar del paso del tiempo, El Fórum sigue destacando por su solidez. Construido con ladrillo quemado, un material reconocido por su resistencia, el edificio ha soportado desastres naturales sin sufrir daños estructurales importantes, asegura Chele. “Desde el terremoto de 2016 no se han registrado vigas partidas, fisuras ni agrietamientos”, asevera.

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Con 432 oficinas, el inmueble mantiene una ocupación del 70 %: estudios jurídicos, talleres de costura, emisoras de radio y habitaciones. El resto comprende espacios que aún esperan arrendatarios o han sido abandonados por empresas.

Mejoras en convivencia y servicios

Hace algunos años, el ingreso al edificio era completamente abierto. Las personas entraban, esperaban el ascensor y realizaban sus trámites. Muchas veces se formaban filas, sobre todo en los estudios jurídicos.

Hoy, el acceso es distinto: los inquilinos cuentan con un dispositivo con chip que activa los ascensores mediante un panel renovado. Uno de ellos sirve para los pisos con números pares; y el montacargas, que también funciona como ascensor, cubre pares e impares. Chele comenta que está en gestiones para sumar un tercer ascensor.

La administración también ha trabajado en el manejo de residuos. Entre las 17:00 y las 19:00, los residentes pueden sacar la basura, una medida que ha mejorado notablemente la limpieza y ambiente interno, y ha permitido controlar plagas.

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Convivencia. La planificación incluye poner en funcionamiento un tercer ascensor. Miguel Canales León

Cuando pierdes identidad, pierdes pertenencia; si pasa eso, no te importa nada. Por eso es importantísima la recuperación de estos edificios en el centro de Guayaquil. Martha Rizzo Directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo del Guayas

El montacargas, que llega hasta la terraza del piso 28, recibió un motor nuevo. Además, se modernizó el panel de pisos y se optimizó su funcionamiento, con el objetivo de asegurar operatividad.

Impacto urbano y revalorización

Para Martha Rizzo, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana-Núcleo del Guayas, estas acciones son positivas para la ciudad. Destaca que la recuperación del inmueble no solo favorece a los propietarios, sino que aporta dinamismo y valor al entorno urbano.

Hoy, según Chele, algunos espacios de oficina se están transformando en suites modernas para vivienda, lo que sería positivo para volver habitable el corazón de Guayaquil, como han sugerido especialistas a EXPRESO en una serie de reportajes.

El Fórum como ícono de la ciudad

Rizzo explica que una intervención integral puede tener un efecto multiplicador en el barrio, fortaleciendo también el sentido de pertenencia de los ciudadanos. Recuerda que El Fórum es un ícono de la ciudad. Inaugurado en 1981, fue el primer edificio alto de Guayaquil y su presencia sigue siendo un referente urbano en el centro.

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Como ciudad y como país, debe existir el compromiso de preservar no solo el patrimonio antiguo, sino también el moderno. La recuperación del entorno incrementa la plusvalía. Jorge Vega Director del Laboratorio de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil

“Cuando alguien va al centro, se orienta con El Fórum”, indica, subrayando su relevancia en la memoria colectiva.

Acupuntura urbana y patrimonio moderno

Gilda San Andrés, arquitecta y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, describe la intervención como “acupuntura urbana”: mejorar un punto estratégico del edificio genera un efecto positivo que se expande hacia su entorno, “como olas”.

San Andrés considera que proyectos de este tipo fortalecen el tejido urbano de Guayaquil. Advierte, además, que existen edificaciones modernas, construidas entre 1925 y las décadas de 1960 y 1970, que aún carecen de reconocimiento patrimonial, aunque forman parte de la memoria urbana.

Valor arquitectónico y protección

Jorge Vega, arquitecto y director del Laboratorio de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, resalta que El Fórum marcó la transición de la arquitectura de madera al uso del hormigón en altura, lo que lo convierte en un edificio icónico. Por ello, insiste en que su deterioro o pérdida no debe permitirse.

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Proyectos. Planean convertir la terraza en un punto turístico y de recreación. Miguel Canales León

La empresa privada también podría sumarse como patrocinadora de este tipo de iniciativas, como la pintura de la fachada, a cambio de visibilidad para su marca. Gilda San Andrés Arquitecta y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Proyección: turismo y rooftop

Para Vega, la terraza del edificio tiene un gran potencial y propone convertirla en un ‘rooftop’ que dinamice el espacio y genere ingresos. La administración ya trabaja en un proyecto que será presentado al propietario del piso 28, para obtener su autorización.

La idea es crear un espacio al aire libre con experiencias exclusivas para los visitantes, aprovechando la vista panorámica que ofrece de Guayaquil. Palacios confía en que esto podría posicionar el edificio como un atractivo turístico relevante.

Vega sostiene que al revitalizar El Fórum se dinamiza no solo el inmueble, sino toda la ciudad: impulsa el turismo, reactiva la economía y genera empleo. “El Fórum tiene mucho potencial”, concluye.

San Andrés considera que el Gobierno podría ampliar los criterios de protección, para incluir más edificaciones modernas dentro del patrimonio cultural, preservando así una parte importante de la historia reciente de la ciudad.

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