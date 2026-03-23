Fuente Monumental en el Malecón del Salado se deteriora: reactivarla atraería turismo

Tres millones de dólares costó implementar la Fuente Monumental en el Malecón del Salado; hoy es un ícono turístico apagado

La Fuente Monumental, inaugurada en 2011 en el Malecón del Salado, está desactivada

La Fuente Monumental, ubicada en el Malecón del Salado, junto al puente 5 de Junio, es hoy un gran estanque de máquinas apagadas, tuberías que no funcionan y partes metálicas que se oxidan.

Como un “sitio ícono de Guayaquil” se la describió en su inauguración, el 30 de octubre de 2011. Hoy es símbolo del desperdicio de recursos y de la falta de oferta turística.

En el recuerdo ciudadano quedaron aquellos años en los que acudir a ver el agua elevarse con fuerza, al son de los acordes de diversas melodías, era una parada fija para quienes transitaban por este punto, en el que se unen las avenidas 9 de Octubre y Carlos Julio Arosemena, entre el centro y el norte.

Así lucía la Fuente Monumental en todo su esplendor, en 2017, cuando era un atractivo turístico en funcionamiento. CORTESÍA de Andrews SJ (Google Maps)

“Nacional e internacionalmente atraerá a miles de personas. El turismo nos traerá empleo, bienestar”, ofreció el entonces alcalde Jaime Nebot.

Esa promesa se ha estancado, como el agua que está en el tanque de la fuente, donde sobresalen las piezas que lanzaban los chorros al compás de la música, atrayendo a turistas.

El mecanismo que activa la Fuente Monumental está apagado. Municipio no respondió una solicitud de entrevista para conocer cuándo se la encenderá. JOFFRE FLORES

Recuperar espacios para mantener el orgullo ciudadano

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“Estos espacios abandonados tienen un gran impacto a nivel urbano porque se ve el deterioro paisajístico. No solo es en la pileta o en cualquier elemento que esté en abandono, sino que también eso impacta mucho al entorno”, explica la arquitecta y docente universitaria Daniela Hidalgo.

“Se genera una percepción de descuido y de inseguridad. Se siente que algo le va a pasar (al visitante), no es un lugar seguro. Y también hay problemas ambientales, porque estamos hablando del abandono de piletas ornamentales, donde el agua se estanca”, indicó la experta.

EXPRESO recogió, hace precisamente un año, cómo el Malecón del Salado, que fue un sitio de atractivo turístico, ha perdido su brillo hace varios años.

Especialistas advirtieron entonces que hacer eventos aislados para fomentar el turismo no tiene el mismo alcance que activar espacios fijos con oferta diversa.

En las noches, esta zona del Malecón del Salado se apaga. Son pocos quienes caminan por el puente 5 de Junio, al igual que por los senderos lineales, donde incluso se denuncian robos y otros actos delictivos.

Quienes transitan por el puente 5 de Junio, en el Malecón del Salado, ya no pueden apreciar el atractivo de la Fuente Musical. JOFFRE FLORES

Allyson Alemán, gestora de turismo, recuerda que concurría a este espacio hasta hace algunos años. Para ella, apagar estos íconos también incide en el orgullo ciudadano. “Lograr que una persona esté orgullosa de su ciudad aporta a la identidad y, a su vez, refuerza el motivo de un turista extranjero para visitar la ciudad”, destaca.

No solo se trata del funcionamiento de la fuente, aclara Alemán, sino de “la brisa del estero, las luces, el malecón, la música. Todo en conjunto daba una sensación muy bonita de urbanismo y naturaleza”.

Incluso, menciona que habría que evaluar cómo se dará el funcionamiento de la fuente cuando se la reactive. “Si lo vemos por la parte sustentable, o de ruido ecológico, muchas veces hay que dejar en paz los cuerpos de agua de un estero”.

“Así, la flora y fauna estarían en paz y podemos hacer incluso hasta días de avistamiento de aves”, sugiere la especialista.

3 millones de dólares costó instalar la Fuente Monumental junto al puente 5 de Junio

“Esto no solamente se trata de turismo, sino de identidad y cultura en una ciudad. Tener apagada esta Fuente Monumental definitivamente es apagar la industria en todo sentido; es, inclusive, atentar contra el ánimo psicológico, emocional y espiritual de sus ciudadanos”, sentencia Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral.

EXPRESO pidió al Municipio una entrevista para conocer los planes de rehabilitar las fuentes y piletas en espacios públicos, pero no fue concedida hasta el cierre del reportaje.

En este punto del centro-norte de Guayaquil se ubica la Fuente Monumental

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