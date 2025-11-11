Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen fecha confirmada para su boda: esto se sabe

Se filtra la fecha exacta en la que la cantante y el centrocampista tendrán su boda civil. La idea es una ceremonia privada

Las campanas nupciales han comenzado a sonar para la cantante argentina Tini Stoessel y el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul. Tras una reconciliación y pese a sus apretadas agendas, una fecha habría salido a la luz, no por las celebridades, sino por una fuente cercana a la pareja.

La revista Para Ti hizo pública la noticia luego de contactarse con alguien del entorno de ambos. Según esta fuente, el viernes 5 de diciembre podría escucharse un “sí, acepto” entre la multitud, en un evento que promete ser íntimo y reservado.

El noviazgo

Su noviazgo ha sido tema principal de numerosos titulares, pues son considerados una de las parejas del momento. La relación ha sido seguida de cerca en redes sociales, generando constantes reacciones entre los usuarios.

En agosto de 2023, ambos anunciaron públicamente su separación a través de un posteo conjunto. Sin embargo, a comienzos de 2025, la llama del amor habría vuelto a encenderse. Un vínculo que, al parecer, se fortalece con las conversaciones en torno a su futura boda.

¿Cómo se llevará a cabo la boda?

Las estrellas mantienen apretadas agendas laborales, que en más de una ocasión han debido ajustar para concretar el matrimonio. En un inicio, varios medios señalaron el 20 de diciembre como la fecha predilecta para la unión, pero los compromisos profesionales habrían obligado a modificar los planes.

Durante su gira de conciertos FUTTTURA Tour, uno de sus fanáticos le preguntó a Tini sobre la boda. La cantante, entre risas y con una sonrisa en el rostro, respondió: “No, no puede ser”. Muchos interpretaron aquella reacción como una respuesta nerviosa o evasiva ante lo que realmente estaba ocurriendo.

tini confirmando que no está comprometida y mucho menos se casará con el feo de Rodrigo depaul pic.twitter.com/0vTzdqqJrE — Bad 🛸 (@Badgirlbiitch) November 6, 2025

Pese a ello, la fuente reafirmó los rumores y aseguró que el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una boda civil en un Registro Civil de absoluta reserva, donde solo asistirán familiares y amigos cercanos. “Quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado, rodeado de su círculo más cercano”, afirmaron desde el portal Para Ti.

Hasta el momento, ni Tini ni De Paul han confirmado ni desmentido la información. Por el momento, se estima que no habrá una gran fiesta debido a sus compromisos laborales, y que el evento se mantendrá puertas adentro, privilegiando la privacidad y la discreción.

