Cher, por primera vez, habla de su relación con su novio 40 años menor

La artista también lanzará Cherlato, una línea de helados inspirada en la tradición italiana

Cher, quien mantiene una relación con el productor musical Alexander ‘AE’ Edwards, descartó que la diferencia de edad entre ambos sea un problema. En una entrevista con CBS Mornings, la artista de 79 años aseguró que mantiene una conexión genuina con su pareja, de 39 años.

“Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, declaró. Según explicó, la edad nunca ha sido un tema en su relación. “Gracias a Dios, no. Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”, añadió.

La intérprete de Believe también indicó que mantiene una buena relación con el hijo de Edwards, de seis años. “Solía decir: ‘Dios, dame un hombre y un niño pequeño’, y exactamente eso fue lo que recibí. Es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto”, comentó entre risas.

¿Cuándo inició la relación entre Cher y Alexander ‘AE’ Edwards?

Desde que la pareja fue vista por primera vez en 2022, ha asistido junta a eventos como la Semana de la Moda de Nueva York y la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2024. Aunque se han difundido rumores sobre una posible boda o cambios en el testamento de la cantante, Cher no ha confirmado esa información.

En la misma entrevista, la artista habló sobre su nuevo proyecto, Cherlato, una línea de helados inspirada en la tradición italiana. “Algunos los preparo en mi cocina. Probaba todo, iba de uno a otro. Llegamos a tener como diez tipos de chocolate, porque seguimos trabajando en nuevas combinaciones”, explicó.

