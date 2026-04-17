Edmundo González no asistirá al encuentro con venezolanos en Madrid

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El opositor venezolano Edmundo González se encuentra hospitalizado en Madrid, lo que le impedirá acompañar a María Corina Machado este sábado 18 de abril de 2026 en el encuentro previsto con la comunidad venezolana en la capital española.

La información fue confirmada por el propio dirigente este viernes 17 de abril de 2026 a través de su cuenta en X, donde explicó que permanece ingresado como parte del seguimiento médico tras una intervención realizada semanas atrás.

“Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado —seguimiento de la intervención de hace un mes—”, escribió. Añadió que decidió no hacerlo público antes para esperar la llegada de Machado a Madrid, quien arribó el 16 de abril en el marco de su gira europea.

Machado liderará el encuentro con la diáspora venezolana

Está previsto que este sábado 18 de abril de 2026, a las 18:00 (hora de España), María Corina Machado se reúna con ciudadanos venezolanos residentes en Madrid, como parte de su agenda en la capital.

González confirmó que ambos ya mantuvieron un encuentro previo en el que abordaron temas organizativos. Sin embargo, reconoció que su estado de salud le impide asistir presencialmente.

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos”, señaló.

Pese a su ausencia, aseguró que seguirá de cerca el desarrollo del evento: “Los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue”.

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Un mensaje dirigido a la diáspora y al retorno

En su mensaje, González también apeló al simbolismo de estos encuentros en el exterior, destacando su importancia para la comunidad migrante.

“Cada vez que nos reunimos así (...) nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno”, expresó, en referencia a la expectativa de regresar a Venezuela.

El dirigente invitó a los asistentes a participar en la convocatoria, incluso en representación de quienes no podrán acudir: “Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa”.

Cerró su mensaje con un tono más distendido: “Nota: me disculpo por estar despeinado”.

Reconocimiento en Madrid y contexto político

El pronunciamiento ocurre dos días después de que la Comunidad de Madrid anunciara que otorgará este sábado 18 de abril de 2026 la Medalla Internacional a González, mientras que María Corina Machado recibirá la Medalla de Oro de la región.

El propio dirigente agradeció a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el reconocimiento, que será entregado en la Real Casa de Correos, en el marco de la visita de Machado a España.

González reside en Madrid desde 2024, tras recibir asilo político luego de las elecciones presidenciales de julio de ese año en Venezuela.