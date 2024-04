Video de TikTok causa expectativa sobre la posible llegada de Starbucks a Ecuador

Starbucks es nuevamente noticia en Ecuador. La cadena de cafeterías estadounidense se hace viral debido a un video en la red social TikTok, en el que anuncia que "pronto aterrizará en la mitad del planeta".

En la cuenta Starbucksec hay un video publicado el 2 de abril de 2024 en el que se muestra la marca y una bandera de Ecuador. No obstante, también hay videos de 2022 en el que se señala la próxima llegada al país.

El anuncio ha causado reacción en redes sociales como X (antes Twitter) y han convertido en tendencia a su posible contendor, la cadena ecuatoriana Sweet and Coffee, que actualmente compite en el mercado local con los establecimientos de la colombiana Juan Valdez.

Interés real

El arribo de Starbucks a Ecuador estaría a cargo de la peruana Delosi. Un exejecutivo de la empresa, que laboró hasta septiembre de 2023, confirmó a EXPRESO la intención real de la compañía del vecino país en ingresar a Ecuador con la cadena de cafeterías.

Delosi es la propietarias de las franquicias de KFC, Pizza Hut, Burger King, Madam Tusan Chili's, Pink Berry, Wanta y Starbucks en Perú.

Empresarios peruanos consultados por este Diario confirmaron que hasta 2023 la firma realizaba análisis del mercado para poder ingresar a Ecuador. Sin embargo, aún no ha habido un comunicado oficial de ingreso al país de la franquicia.

Desde 2023 se comenzó a comercializar en perchas de los supermercados Frapuccino embotellado de Starbucks.

EXPRESO consultó a la agencia de relaciones públicas de Delosi y espera una respuesta de la compañía.

Anuncios fallidos

No es la primera vez que se anuncia la llegada de Starbucks. En 2013, tras la inauguración del Aeropuerto de Quito, se comunicó la llegada de la cadena y la apertura de un local. También fue noticia la apertura de un local en la Plaza de las Américas, al norte de la capital.

Meses después, al no haber ocurrido el ingreso de la franquicia a Ecuador, empresarios locales mencionaban la venta fallida de Sweet and Coffee a una empresa que manejaba Starbucks en América Latina. Con esta transacción se esperaba el aterrizaje de la marca en el país. No obstante, aquello no ha sido confirmado.

Años después, en repetidas ocasiones se ha mencionado la llegada de la franquicia a Ecuador, pero aquello no ha terminado sucediendo.

La relación entre Ecuador y Starbucks

La cadena comercializa café lojano en sus perchas. Cortesía.

La mayoría de países de América Latina cuentan con Starbucks y el cliente local se ha preguntado el porqué de su ausencia en el país. De hecho, en Colombia, un país considerado potencia en café y cafeterías y cuna de Juan Valdez, Starbucks abrió en 2014.

Por ahora, la firma estadounidense comercializa café ecuatoriano en sus perchas. Starbucks vende café de Loja y de Galápagos.

