Bolivia: 'Warmi empollerada', une el turismo y la autoestima de las mujeres

'Warmi empollerada' es una iniciativa que busca revalorizar el uso de la pollera, la falda plisada característica de las cholitas de Bolivia, con mujeres indígenas que forman una red de "embajadoras" del turismo, a la vez que trabajan para "empollerarse" y mejorar su autoestima a través de experiencias y talleres.

Rescatan a 44 migrantes mujeres de un club nocturno en Guyana Leer más

"Empoderamos a las mujeres a través de la vestimenta y el turismo, ya que la vestimenta por sí sola tiene mucho poder, es sinónimo de elegancia y de lucha de muchas mujeres", explicó la emprendedora Jesika Ajata.

(Te puede interesar: Jóvenes rescatan animales olvidados en las inundaciones en la amazonía de Bolivia )

Es así que Ajata a través de 'Warmi empollerada' acerca a más mujeres a vestir la pollera, ya que según dijo, muchas dejaron de hacerlo por la discriminación, pero sus madres, abuelas o algún familiar utilizaba esta indumentaria, que ahora vuelven a lucir con "orgullo".

Al menos 45 mujeres secuestradas por yihadistas en Nigeria Leer más

"Un 90 % de ellas se visten por primera vez de cholitas con nosotras (..) entonces nosotras les brindamos toda la experiencia de empoderamiento o como le decimos empolleramiento", resaltó Ajata.

Este "empolleramiento" consiste en que las mujeres que lo desean pueden vestir la falda plisada, la manta, el sombrero tipo bombín con respeto y luego viajar a algún destino turístico para lucir esta vestimenta y salir en pasarelas de moda o en sesiones de fotografías.

Mujeres Aimaras, perteneciente al emprendimiento "Warmi Empollerada" Luis Gandarillas /EFE

Son "embajadoras" del turismo porque van mostrando Bolivia y a la vez se preparan en talleres de liderazgo, oratoria, debate y emprendiminetos. Esto se hace para que dejen el temor atrás y tengan todas las herramientas para "conectar" con los visitantes del país, pero sobre todo para mejorar su autoestima, explicó Ajata.

Solo el 52% de mujeres cree tener las mismas oportunidades laborales que los hombres Leer más

(Lea también: Bolivia investiga si la minería ilegal contribuyó al desbordamiento de varios ríos )

Desde 2019 hasta ahora medio centenar de mujeres son parte de esta iniciativa que ayuda a potenciar sus capacidades, pero también para generar una red de apoyo, ya que entre ellas se motivan para seguir sus sueños, a abrir sus emprendimientos y a dejar el temor atrás.

"No distinguimos edad ni nada, tenemos desde abuelitas hasta jovencitas, entonces queremos empoderar a la mujer llevando en alto la vestimenta de la pollera y decir que apoyándose entre todas vamos a llegar muy lejos", señaló Guadalupe Pedraza, quien es parte de 'Warmi empollerada' desde 2021.

RED DE APOYO

La boliviana Zulma Heredia es parte del emprendimiento desde 2022, contó que una de las mejores experiencias que tuvo fue viajar al emblemático Salar de Uyuni con las otras mujeres y mirar las fotografías que le tomaron en el lugar, ya que desde hace un tiempo no se sentía "tan bien" con ella misma. "Me siento más segura, mi autoestima se ha levantado mucho porque antes me sentía muy bajoneada", agregó Heredia.

Una mujer Aimara luce el traje típico de la Chola paceña Luis Gandarillas /EFE

De la misma forma, Marcela Bautista contó que ingresó a 'Warmi empollerada' gracias a su hija, ya que pasaba un momento "oscuro" porque su esposo y su padre habían fallecido, lo que la dejó devastada, pero en esa iniciativa encontró una red de apoyo de mujeres y entendió que podía salir adelante sola. "Aprendí a amarme, a quererme demasiado, a valorarme mucho", acotó.

En un monólogo se cuentan los problemas que sufren las mujeres Leer más

(Además: 11.280 damnificados por lluvias en estado brasileño fronterizo con Perú y Bolivia )

De igual manera, Alejandra Aliaga, de 72 años, decidió ser parte de esta iniciativa para preservar el uso de la pollera, para que no desaparezca y dijo que se sintió muy feliz al saber que también puede subirse a una pasarela y lucir esta vestimenta. Las mujeres tienen previsto varias actividades este año como viajar a la sureña Tarija y mostrar más lugares turísticos y que más mujeres se atrevan a usar polleras con orgullo.

'Warmi empollerada' fue parte del programa "Impulsamos Bolivia" que capacitó a 30 emprendedores del país, también recibió un capital semilla del Instituto de la Mujer y Empresa de la Universidad Franz Tamayo en alianza con Bridge For Billions.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!