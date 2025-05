Ángela Aguilar defiende su amor con Nodal en su nueva canción 'El Equivocado'

Después de enfrentar semanas (hasta meses) de críticas, señalamientos y rumores, Ángela Aguilar y Christian Nodal han decidido hacer lo que mejor saben: transformar lo vivido en arte. La joven cantante acaba de estrenar su nueva balada, El Equivocado, una canción que no solo habla de amor, sino que también lanza un claro mensaje a quienes alguna vez dudaron de su relación.

¿Por qué fue polémica la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde que oficializaron su noviazgo, la pareja ha estado en el centro de la controversia, especialmente por el contexto en el que surgió su historia de amor. Nodal acababa de ser padre junto a su expareja, la cantante argentina Cazzu, mientras que daba inicio a su nueva relación con Ángela. Esto fue visto por muchos como prematuro o incluso polémico. El resultado fue una avalancha de críticas en redes sociales, memes, y comentarios cargados de juicios.

Sin embargo, lejos de dejarse derrumbar, la pareja decidió fortalecer su vínculo en privado mientras aprendían a blindar su historia frente al ojo público. La mejor prueba de ello es el videoclip de El Equivocado, protagonizado por los dos. Con escenas íntimas, sinceras y naturales, el clip muestra a Ángela y Christian en una reciente escapada compartiendo miradas cómplices y disfrutando de su compañía sin máscaras. Todo el video es un testimonio visual de una conexión auténtica, donde la felicidad no se actúa: se vive.

La letra de la canción también habla por sí sola. En el estribillo, Ángela canta:

“Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado. El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones, estando en sus brazos me siento segura, cómo me enamoran todas sus locuras”.

Una clara respuesta a los cuestionamientos y una reafirmación pública de sus sentimientos.

Con esta balada, Ángela parece no solo responder al público que critica su vida privada, la letra de esta canción también parece ser una respuesta al sencillo que sacó Cazzu en dedicatoria a ella. ¿Será esto verdad o solo una coincidencia?

