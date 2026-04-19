"Noboa apoya el narcotráfico en Colombia": Gustavo Petro acusa al presidente de Ecuador

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Petro acusa a Noboa de apoyar el narcotráfico en Colombia tras la mención de alias Boliche este 19 de abril.

El mandatario colombiano iniciará una demanda penal contra Noboa por vincularlo con alias Fito y las mafias.

La disputa escala a guerra arancelaria y crisis diplomática tras acusaciones de pactos militares en la frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, radicalizó su disputa con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, al asegurar que el mandatario del país vecino respalda al narcotráfico en Colombia. Esta grave acusación surge tras el anuncio de una demanda penal de Petro contra Noboa, motivada por señalamientos previos que vinculan al líder colombiano con alias Fito y la mafia. La tensión diplomática, que ya incluye una guerra arancelaria, alcanza ahora un punto crítico en el ámbito judicial internacional.

Acusaciones por alias Boliche y el juicio en Estados Unidos

A través de sus canales oficiales, Petro se refirió a Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, un exnarcotraficante y colaborador de la justicia estadounidense que enfrenta una posible condena de 40 años de prisión.

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El mandatario colombiano utilizó esta figura para cuestionar la legitimidad de Noboa al intervenir en la política interna de su país. "Aquí sí puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia", sentenció Petro, justificando su respuesta como una reacción directa a las acciones del presidente de Ecuador.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantiene una tensa relación con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, que ha escalado a una crisis comercial bilateral.EFE

Los motivos de la crisis diplomática

La ruptura entre ambos líderes se profundizó debido a las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos de Petro con la Revolución Ciudadana y grupos delictivos.

Reuniones en Manta: Noboa afirmó que Petro se reunió en 2025 con políticos vinculados a alias Fito , líder de Los Choneros .

Noboa afirmó que Petro se reunió en 2025 con políticos vinculados a , líder de . Control fronterizo : Se acusó al gobierno colombiano de retirar fuerzas militares de la frontera común.

: Se acusó al gobierno colombiano de retirar fuerzas militares de la Guerra económica : El conflicto ha derivado en la implementación mutua de aranceles comerciales .

: El conflicto ha derivado en la implementación mutua de . Acción legal: Petro confirmó que presentará una demanda penal formal contra el presidente ecuatoriano.

La mención de que Petro "baila merengue con la mafia" fue el detonante para que la disputa escalara de lo diplomático a lo criminal. Mientras la crisis avanza, el tiempo de permanencia de los usuarios y el tráfico se verán impulsados por la actualización constante de este "segundo tiempo" informativo.