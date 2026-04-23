Petro anuncia pago total de la deuda con el FMI heredada del gobierno Duque

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el pasado miércoles 22 de abril que el país canceló la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a la Línea de Crédito Flexible (LCF) de 5.400 millones de dólares solicitada en 2020 durante el gobierno de Iván Duque.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”, expresó Petro en su cuenta de X.

El desembolso de la LCF se realizó en diciembre de 2020, como parte de las medidas extraordinarias para enfrentar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Fue la primera vez que Colombia utilizó este mecanismo, diseñado para garantizar liquidez internacional y respaldar la balanza de pagos en momentos de crisis.

El origen de la Línea de Crédito Flexible

La Línea de Crédito Flexible fue solicitada por el gobierno de Iván Duque en 2020, en medio de la emergencia sanitaria global. El FMI aprobó el préstamo con el objetivo de apoyar la respuesta presupuestaria frente a la pandemia y asegurar que el país mantuviera suficiente liquidez internacional como protección ante riesgos externos elevados.

Hacienda redefine la relación con el Fondo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo de Petro tuvo que “atender la amortización de la famosa línea de crédito flexible del FMI”. Durante un foro en Bogotá, Ávila aseguró que el país ya no registra pasivos con el organismo internacional.

“Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI y eso ha hecho que nuestras conversaciones con el Fondo Monetario sean en otros términos, en otro lenguaje y en otras formas”, afirmó.

El funcionario subrayó que el Gobierno no contempla la posibilidad de asumir nuevos compromisos financieros con el organismo. “Se establecieron unas reglas de la relación y de la conversación absolutamente distintas”, añadió.