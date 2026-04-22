Alta funcionaria colombiana denuncia un juego de poder en el entorno del Gobierno de Petro

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LO QUE DEBES SABER

Presidente cercado: El círculo inmediato de Petro controlaría el flujo de información, induciéndolo a errores estratégicos y destituciones.

El círculo inmediato de Petro controlaría el flujo de información, induciéndolo a errores estratégicos y destituciones. Saqueo final: Existe una percepción interna de que el proyecto progresista no sobrevivirá, acelerando actos de corrupción.

Existe una percepción interna de que el proyecto progresista no sobrevivirá, acelerando actos de corrupción. Inseguridad interna: La denuncia de espionaje a una alta funcionaria sugiere un quiebre total en la inteligencia estatal.

Una alta funcionaria del Gobierno colombiano reveló este miércoles 22 de abril de 2026, que en la Administración hay un juego de poder en el que se mezclan la corrupción e intentos de manipulación al presidente colombiano, Gustavo Petro, por parte de personas de su entorno para influir en sus decisiones.

La revelación la hizo Angie Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha de Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

La funcionaria dijo a la emisora colombiana Blu Radio que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario.

"Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo", señaló.

Igualmente manifestó que hay una "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque además la han espiado y amenazado.

"Esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan, o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe", dijo en referencia al asesinato el año pasado de ese senador y precandidato presidencial de derecha.

Las graves acusaciones de Angie Rodríguez: El "Círculo de Hierro": Señala a José Raúl Moreno de ser un "conspirador" que mantiene al presidente aislado del mundo real. La Táctica del chisme: Afirma que funcionarios "buenos" han sido sacados del Gobierno mediante calumnias validadas sin filtro. Amenazas de muerte: Compara su situación con el asesinato del senador Miguel Uribe, denunciando seguimientos a su familia y extorsiones.

Engaños al presidente

Rodríguez indicó además que Petro es engañado por miembros de su equipo que lo tienen "aislado" y le llevan chismes que incluso causaron la destitución del director de la Policía hace unos meses.

"Al presidente lo tienen engañado (...) Son muchas personas detrás de esto, que llevan cuentos, chismes, calumnias; han sacado (del Gobierno) a un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira, eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información", dijo Rodríguez.

La funcionaria señaló al jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, de quien dijo que tiene "aislado" al presidente, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con quien está enfrentada desde hace meses, y los responsabilizó de una campaña de odio en su contra.

"Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre", aseguró.

También, señaló que por esas habladurías, Petro destituyó en octubre del año pasado al director de la Policía, general Carlos Triana, quien estuvo solo ocho meses en el cargo.

Según Rodríguez, al mandatario le contaron que supuestamente Triana estaba aliado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro, para llevar a cabo un plan para sacarlo de la Presidencia.

"Yo dije: ¿cómo le van a inventar esta locura? Como si el director de la Policía se fuera a unir con el alcalde para querer perjudicar al presidente", añadió.

En octubre pasado, cuando anunció la salida de Triana de la Policía, Petro afirmó que el oficial había hecho un buen trabajo pero que hubo fallas que no precisó.