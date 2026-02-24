Familia de Karol G responde a la disputa con su hermana: Esto dice el comunicado

Jessica Giraldo indicó que la prioridad es la atención y el acompañamiento de Verónica y la protección de su hija

La familia de Karol G se pronunció luego de que Verónica Giraldo, hermana de la artista, difundiera en redes sociales mensajes e imágenes con acusaciones contra su entorno familiar. Las publicaciones incluyeron señalamientos por falta de apoyo en un conflicto legal con su expareja, Jaime Llano, con quien comparte una hija, y una fotografía de su mano ensangrentada tomada en el domicilio de sus padres, adonde acudió para buscar a la menor.

RELACIONADAS Karol G se une a la lista de presentadores de los Grammy 2026

La relación familiar de Karol G es mentira, según su hermana Verónica Giraldo

En sus mensajes, Verónica afirmó sentirse aislada y sin respaldo de su familia. “Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, escribió. En otro tramo añadió: “Están diciendo que soy una loca… Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”.

Comunicado de la hermana de Karol G. Cortesía

El comunicado familiar

Tras la difusión de estos contenidos, Jessica Giraldo, también hermana de Karol G y mánager de la cantante, emitió un comunicado para pedir respeto y explicar la postura de la familia frente a la situación. “En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, señaló.

Premio Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores categoría por categoría Leer más

En el mismo mensaje, Jessica Giraldo indicó que la prioridad es la atención y el acompañamiento de Verónica y la protección de su hija. “Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, expresó. La familia también solicitó comprensión del público: “Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!