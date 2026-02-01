La cantante colombiana Karol G se une a la lista de presentadores de los Grammy 2026

Karol G será presentadora en los Grammy 2026, uno de los eventos más importantes de la música.

La edición 68 de los Premios Grammy 2026 promete una velada llena de música, estrellas y momentos inolvidables. Entre los nombres confirmados para la ceremonia que se celebrará este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, destaca la cantante colombiana Karol G, quien asumirá un rol como presentadora de una de las categorías de la noche.

Te invitamos a leer | De 'Alfalfa' en 'Pequeños Traviesos' a hacer un voto de pobreza: la vida de Bug Hall

'La Bichota', nominada a Mejor Álbum de Pop Latino por 'Tropicoqueta', se suma así a un grupo de figuras internacionales que incluyen a Carole King, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah. El anfitrión principal del evento será el comediante y actor Trevor Noah.

Grammy 2026: Presentaciones y tributos en la gala

Además de los presentadores, la gala contará con actuaciones en vivo de artistas reconocidos mundialmente. Entre ellos destacan:

Lady Gaga, que interpretará temas de su álbum Mayhem en su novena aparición en los Grammy.

Sabrina Carpenter, que presentará canciones de Man’s Best Friend.

Pharrell Williams y Post Malone, quienes se suman al espectáculo.

La ceremonia también rendirá homenaje a grandes íconos de la música:

Lauryn Hill interpretará un tributo a D’Angelo y Roberta Flack.

Un supergrupo conformado por Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash homenajeará a Ozzy Osbourne.

Entre los artistas latinoamericanos, The Marías, liderados por María Zardoya, ofrecerán una presentación de su álbum Submarine, previamente mostrado en Colombia en 2025.

RELACIONADAS Sarah Alarcón cambia de abogado y apela fallo judicial contra Leonardo Quezada

Otros artistas colombianos en competencia en los Grammy 2026

La representación colombiana en la gala se concentra en cuatro categorías dentro del segmento latino:

J Balvin y Feid compiten en urbana.

Andrés Cepeda y Karol G en pop latino.

Paola Jara en regional mexicano.

Aterciopelados y Bomba Estéreo (junto a Rawayana y Astropical) en alternativo.

La presencia de Karol G como presentadora y competidora subraya el protagonismo del talento colombiano en esta edición de los Grammy.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!