De 'Alfalfa' en 'Pequeños Traviesos' a hacer un voto de pobreza: la vida de Bug Hall

Bug Hall, actor que interpretó a Alfalfa, dejó Hollywood y vive con un voto de pobreza. Hoy reside en Arkansas con su familia

Bug Hall, conocido mundialmente como Alfalfa en Pequeños Traviesos, cambió por completo su vida. Lo que comenzó como un sueño en Hollywood se convirtió en un camino radicalmente distinto: hoy, a sus 40 años, Hall decidió “auto-cancelarse” de la industria del entretenimiento y hacer un voto de pobreza, priorizando la fe y la vida familiar sobre la fama y el dinero.

Te invitamos a leer | Macaulay Culkin se despide de Catherine O’Hara con emotivo mensaje

El actor vive con su esposa, Jill de Groff, y sus cinco hijos en un terreno en el norte de Arkansas. Allí dependen únicamente de un pozo de agua y un generador eléctrico para cubrir sus necesidades básicas.

“No fue realmente un gran sacrificio comparado con lo que Nuestro Señor tenía planeado darme a cambio”, confesó Hall en el video Into the Unknown, publicado en abril de 2025. Su antigua vida profesional la describe como “un gran montón de nada”.

Una renuncia consciente al dinero y la fama

El actor decidió donar todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias materiales como parte de un compromiso espiritual profundo. Se define como un “extremista católico radical” y planea construir en su terreno una vivienda autosustentable, con sistemas de plomería y electricidad propios, además de una pequeña represa hidroeléctrica. Su meta final es levantar también una iglesia en el mismo lugar.

Hall asegura que sus hijos no asistirán a la educación formal: “Vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”, dijo al Daily Mail, pues considera que la educación tradicional es “un sinsentido en su mayoría”. La familia practica educación en casa, y algunas de sus hijas ya sueñan con fundar conventos o construir viviendas dentro del terreno familiar.

La fama temprana y el conflicto con Hollywood

Nacido como Brandon Rowan, Hall inició su carrera en 1994 con Pequeños Traviesos, un proyecto respaldado por Steven Spielberg. Más adelante participó en producciones como Get a Clue de Disney Channel y recibió una nominación al Emmy infantil por A Tale Dark and Grimm. También coescribió This Is the Year, con Selena Gomez como productora ejecutiva.

A pesar del éxito, Hall sentía que la industria no coincidía con sus convicciones: “No quería ir a trabajar en un empleo que no tuviera sentido, haciendo cosas solo para entretener o distraer a la gente”, comentó. Sus opiniones personales, incluyendo su postura contraria al aborto y al matrimonio igualitario, lo distanciaron aún más del cine y la televisión.

Un despertar tras un episodio difícil

El punto de quiebre ocurrió en 2020, cuando Hall fue arrestado en Texas por inhalar aire comprimido cerca de un hotel. Pasó una noche en la cárcel del condado de Parker y pagó una fianza de 1.500 dólares. Asegura que llevaba 15 años sobrio y describió el incidente como una “llamada de atención”:

“Vivía una vida de manipulación: de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco… incluyéndome a mí mismo, como adicto”, confesó. A partir de allí, Hall decidió retirarse de la actuación para vivir según sus principios y su fe: “En gran medida, fue para poder decir libremente lo que creo que es verdadero y bueno”.

Bug Hall, quien interpretó a Alfalfa, lleva una vida sencilla y espiritual en Arkansas, lejos del cine y la televisión. RRSS

Cómo es su vida hoy en Arkansas

Actualmente, Bug Hall mantiene un estilo de vida sencillo y autosustentable. Planea continuar con proyectos de construcción en su terreno, incluyendo la futura iglesia familiar. Además, será maestro de ceremonias en una gala católica en Florida en febrero, antes de reducir su presencia en redes sociales casi por completo.

Su día a día gira en torno a su familia, la fe y la autosuficiencia, lejos del glamour de Hollywood, recordando que para él, la verdadera riqueza está en la vida espiritual y la libertad de vivir según sus convicciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!