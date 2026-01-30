Macaulay Culkin se despide de Catherine O’Hara con emotivo mensaje

Hay despedidas que no necesitan explicarse demasiado. Bastan pocas palabras, una frase sincera, y el silencio que queda después. Así fue el adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a su madre en Home Alone (Mi pobre angelito) y que falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años.

En una publicación de Instagram, Culkin escribió: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo”. Y con eso bastó para que millones entendieran que no hablaba solo de una compañera de reparto, sino de un vínculo que se construyó desde la infancia y sobrevivió al paso de los años.

Te invitamos a leer | Catherine O’Hara muere a los 71 años, la mamá de Kevin de Mi pobre angelito

El mensaje que conmovió a Hollywood

La despedida continuó con palabras cargadas de nostalgia y asuntos inconclusos: “Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”. El texto se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y fanáticos de una película que marcó generaciones.

Más que una publicación, fue una confesión pública de duelo. Un recordatorio de que algunas relaciones nacen frente a las cámaras, pero crecen lejos de ellas.

Una madre ficticia que fue real

Catherine O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, en las dos primeras entregas de Home Alone. Su personaje, atrapado entre el caos familiar y la culpa de haber dejado a su hijo solo en casa, se convirtió en una figura icónica del cine navideño.

Para Macaulay Culkin, ese rol coincidió con el inicio de una fama tan temprana como abrumadora. Tenía apenas diez años cuando el mundo lo conoció, y O’Hara estuvo ahí, compartiendo escena y acompañando ese proceso desde dentro de la industria.

El reencuentro que hoy duele más

La última vez que ambos compartieron un momento público significativo fue en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame. Catherine O’Hara fue una de las oradoras principales y aprovechó el espacio para reflexionar sobre el impacto de la fama en la infancia.

Pepsi desafía a Coca-Cola: El polémico comercial del Super Bowl 2026 Leer más

Las palabras que hoy resuenan distinto

“Macaulay fue llamado una superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes más exitosos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?”, dijo la actriz durante su discurso.

O’Hara atribuyó la fortaleza del actor a una cualidad esencial: “Creo que debes poseer una cualidad especial, un don que el querido John Hughes evidentemente reconoció en ti, Macaulay: tu sentido del humor. Es una señal de inteligencia en un niño y una clave para sobrevivir a cualquier edad”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje que hoy adquiere un peso emocional mayor: “Gracias por incluirme (a tu falsa madre, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces) para compartir esta ocasión tan feliz. Estoy muy orgullosa de ti”.

Culkin, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras la abrazaba. La imagen dio la vuelta al mundo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!