Emelec ilusiona tras empate 1-1 ante Delfín en su debut en LigaPro 2026

Los refuerzos como Luca Klimowicz y Miller Bolaños fortalecen la confianza de los aficionados tras el empate en el Capwell

Varios hinchas de Emelec salieron del Capwell con optimismo y convencidos de que el equipo “dio señales de que será competitivo”, tras el empate 1-1 ante Delfín, en su estreno en LigaPro 2026.

Emelec dominó la posesión en el Capwell

El primer partido de los azules en el torneo dejó números alentadores: 69 % de posesión del balón y cinco remates claros al arco rival. Más allá del resultado, el equipo del técnico Vicente Sánchez mostró una propuesta ofensiva que contrasta con la versión de 2025, cuando eran dominados.

(Te invito a leer: Barcelona SC vs Botafogo: fecha, hora, alineaciones y dónde ver | Libertadores 2026)

Raúl Andrade, uno de los aficionados que asistieron a la Caldera, manifestó que el partido le dejó buenas expectativas.

Luca Klimowicz (i) prometió que Emelec derrotará a Barcelona en el Clásico del Astillero. MIGUEL CANALES

“Emelec va a ser un equipo competitivo y ya dio una pequeña muestra en su debut. Es un plantel con varios jugadores nuevos, pero se notó que ya se están entendiendo mejor, porque manejaron la pelota y se asociaron bien para mantenerla”, expresó Andrade.

Fractura, expulsión y humanidad: la respuesta de Maccari tras lesión de Johan García Leer más

Refuerzos que ilusionan a la afición eléctrica

La confianza de la hinchada también se sostiene en los refuerzos. Para el fanático emelecista Mario Moreno, los jugadores Francisco Pizzini, Luca Klimowicz, Miller Bolaños, Ángelo Mina y Aníbal Leguizamón serán determinantes, pues potencian la plantilla.

“Se nota que pueden manejar el equipo ante cualquier rival. Son unas estrellas en comparación con los que tenía el equipo el año pasado. Creo que una vez que tengan más continuidad, empezarán a dar pelea”, opinó Moreno.

Cambio radical respecto a la temporada 2025

Por su parte, el hincha Alex Enríquez recalcó que el equipo mostró una idea ofensiva.

Hinchas de Emelec se ilusionan con el nivel del equip. Miguel Canales Leon

“Se nota un gran cambio con respecto al año pasado. Es un equipo nuevo, le falta conexión en el sistema que quiere el técnico, pero se ve que la idea es que domine y ataque siempre”, evaluó Enríquez.

El desafío inmediato: Barcelona SC en el Monumental

El propio Klimowicz, autor del gol eléctrico en la paridad ante Delfín, reconoció que el plantel se quedó con “un sabor amargo” por no sumar de a tres, pero vaticinó que ganarán el Clásico del Astillero ante Barcelona en el Monumental.

“Somos Emelec y tenemos que ganar todos los partidos. El próximo lo vamos a ganar. Acá lo más importante es el equipo”, manifestó.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!