Fin de semana en Guayaquil: Conciertos, teatro y fiestas imperdibles del 17 al 19 de abril
Un fin de semana en Guayaquil lleno de música, teatro y fiestas: tributos, conciertos en vivo y eventos únicos para disfrutar
El fin de semana se viene con todo. Abril está cargado de eventos increíbles que no te puedes perder. La agenda está llena de opciones para todos los gustos: desde noches llenas de música en vivo, hasta experiencias teatrales que te harán vivir emociones únicas.
Teatro Centro de Arte
Teatro Centro de Arte te invita a vivir la magia de la escena con funciones que despiertan sensaciones. Este 17 de abril, no te pierdas la noche de tributo a Resaka Mundial desde las 20:00. Y al día siguiente, el 18 de abril, disfruta de un increíble show de música en vivo con Silvana y los Hermanos Núñez, también a partir de las 20:00.
Guayaquil
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Estudio Paulsen
En Estudio Paulsen, la obra Alerta: Hablando de Amor, inspirada en los relatos de Raymond Carver, estará disponible hasta el 25 de abril, con funciones los viernes y sábados a las 20:00. Una experiencia teatral única por solo $20
Andes Brewing Guayaquil
Si lo tuyo es la música en vivo, Andes Brewing Guayaquil tiene dos imperdibles. Este 17 de abril, Capitán Nájera te llevará a un viaje sonoro con su fusión de rock y psicodelia a partir de las 21:30 en Andes Puerto Santa Ana. Y el sábado 18, no te puedes perder a Satán y los Tiputinis, quienes harán de la noche un festival de cumbia psicodélica y groove tropical desde las 20:00. Una fiesta irreverente con energía desbordada. Las entradas para este último cuestan $10.
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La Cuadra
Finalmente, si lo que buscas es bailar sin parar, La Cuadra te espera este sábado 18 de abril con un Reggaetón All Night. Con promociones locas y un escenario 360 grados, vivirás la música de una manera única. DJ Edu y DJ Rocko serán los encargados de que la fiesta no pare desde las 20:00. El ingreso es gratis.