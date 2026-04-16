Fin de semana en Guayaquil: Conciertos, teatro y fiestas imperdibles del 17 al 19 de abril

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El fin de semana se viene con todo. Abril está cargado de eventos increíbles que no te puedes perder. La agenda está llena de opciones para todos los gustos: desde noches llenas de música en vivo, hasta experiencias teatrales que te harán vivir emociones únicas.

Teatro Centro de Arte

Teatro Centro de Arte te invita a vivir la magia de la escena con funciones que despiertan sensaciones. Este 17 de abril, no te pierdas la noche de tributo a Resaka Mundial desde las 20:00. Y al día siguiente, el 18 de abril, disfruta de un increíble show de música en vivo con Silvana y los Hermanos Núñez, también a partir de las 20:00.

Estudio Paulsen

En Estudio Paulsen, la obra Alerta: Hablando de Amor, inspirada en los relatos de Raymond Carver, estará disponible hasta el 25 de abril, con funciones los viernes y sábados a las 20:00. Una experiencia teatral única por solo $20

Andes Brewing Guayaquil

Si lo tuyo es la música en vivo, Andes Brewing Guayaquil tiene dos imperdibles. Este 17 de abril, Capitán Nájera te llevará a un viaje sonoro con su fusión de rock y psicodelia a partir de las 21:30 en Andes Puerto Santa Ana. Y el sábado 18, no te puedes perder a Satán y los Tiputinis, quienes harán de la noche un festival de cumbia psicodélica y groove tropical desde las 20:00. Una fiesta irreverente con energía desbordada. Las entradas para este último cuestan $10.

La Cuadra

Finalmente, si lo que buscas es bailar sin parar, La Cuadra te espera este sábado 18 de abril con un Reggaetón All Night. Con promociones locas y un escenario 360 grados, vivirás la música de una manera única. DJ Edu y DJ Rocko serán los encargados de que la fiesta no pare desde las 20:00. El ingreso es gratis.