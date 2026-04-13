Agente de tránsito es destituido por presunto acto de corrupción en Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un agente civil de tránsito fue destituido de manera definitiva tras ser aprehendido en flagrancia por su presunta participación en un acto de corrupción, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Le invitamos a que lea: Policía frustra presunto secuestro extorsivo en el norte de Quito: dos detenidos y un arma incautada

Detención en operativo tras alerta al ECU 911

El hecho ocurrió el 12 de junio de 2025 durante un control a una unidad de transporte público. La intervención se produjo luego de una alerta recibida a través del ECU 911.

De acuerdo con el informe oficial, el servidor fue detenido mientras se encontraba en posesión de parte del dinero que, presuntamente, habría solicitado a un ciudadano a cambio de evitar un procedimiento legal.

Tras la aprehensión, la AMT inició de inmediato el proceso administrativo correspondiente, el cual concluyó con la separación definitiva del funcionario. Paralelamente, el caso continúa en la vía penal bajo conocimiento de las autoridades competentes.

A través de un comunicado, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que no tolerará conductas que afecten la confianza ciudadana ni el correcto ejercicio del control vial.

Antecedentes: condena por concusión a agente de tránsito

Este no es un hecho aislado. En julio de 2025, la AMT informó sobre la sentencia contra otro agente civil de tránsito por el delito de concusión.

En ese caso, el funcionario fue condenado a tres años de privación de libertad, además del pago de 10 salarios básicos unificados. Como parte de la reparación integral, se dispuso la publicación de la sentencia durante tres meses y la emisión de disculpas públicas a la institución.

El fallo se enmarcó en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de un proceso en el que el agente fue identificado como autor directo.

Caso se originó por cobro indebido tras siniestro vial

El hecho que derivó en la sentencia ocurrió en julio de 2023, cuando el agente exigió $ 300 a un ciudadano, supuestamente para cubrir la reparación de un bien público afectado en un siniestro de tránsito.