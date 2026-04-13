MasterChef Celebrity Ecuador: finalistas, fecha y cómo ver la gran final en vivo

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El reality de cocina está a punto de cerrar su tercera temporada en Ecuador. El martes 14 de abril Teleamazonas transmitirá la gran final de MasterChef Celebrity Ecuador, un programa que ha exigido aprendizaje, disciplina y mucha pasión a lo largo de semanas de competencia. De los 23 participantes que iniciaron este camino, solo tres llegaron a la última etapa: Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki.

La semifinal fue una prueba de alto nivel. Los aspirantes tuvieron que preparar dos platos libres, dominando técnicas de parrilla y horno, para un jurado exigente acompañado de invitados especiales. Fue un reto que puso a prueba no solo la técnica, sino también la creatividad y la capacidad de transmitir emociones a través de la cocina.

Los tres finalistas y sus estilos

Cada uno de los finalistas ha construido un camino único dentro de la competencia.

Frickson Erazo: Exfutbolista ecuatoriano, conocido como “El Elegante”. Jugó en la Selección de Ecuador y en clubes como Barcelona SC y Flamengo. Conquistó desde el inicio con su autenticidad y sabores esmeraldeños.

Exfutbolista ecuatoriano, conocido como “El Elegante”. Jugó en la Selección de Ecuador y en clubes como Barcelona SC y Flamengo. Conquistó desde el inicio con su autenticidad y sabores esmeraldeños. Josh Paredes Influencer y creadora de contenido originaria de Cuenca. Su capacidad de reinventarse en cada reto la convirtió en una rival sólida y estratégica.

Influencer y creadora de contenido originaria de Cuenca. Su capacidad de reinventarse en cada reto la convirtió en una rival sólida y estratégica. Andy Suzuki: Música y actriz, con trayectoria en la escena artística ecuatoriana. Su apuesta por la armonía de sabores y presentaciones impecables lo consolidó como un competidor que convierte cada plato en una historia.

La semifinal también estuvo marcada por la emotiva despedida de Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, quien se ganó el cariño del público por su sensibilidad y evolución constante. Su salida fue un recordatorio de que la cocina, más allá de la competencia, es un acto de amor.

Cómo ver la gran final en vivo

La cita está marcada: martes 14 de abril de 2026 a las 21:00 por Teleamazonas y Teleamazonas.com. Además, los seguidores podrán vivir cada detalle en las redes sociales de Teleamazonas, donde se compartirán momentos exclusivos y reacciones en tiempo real.

Premios para el ganador y finalistas

La gran final no solo definirá al nuevo campeón de MasterChef Celebrity Ecuador, sino que también repartirá premios de gran valor: