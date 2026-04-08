Israel cesa ataques en Irán, pero mantiene ofensiva activa en Líbano

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tregua parcial con Irán: A las 03:00 de este 8 de abril entró en vigor un alto el fuego de dos semanas acordado entre Irán, EE. UU. e Israel, tras una última jornada de bombardeos estratégicos.



Ofensiva activa en Líbano: Israel aclaró que el pacto no incluye el frente libanés, por lo que las operaciones contra Hezbollah y las órdenes de evacuación al sur del río Zahrani continúan vigentes.



Estado de alerta máxima: Pese al cese de fuego, las FDI permanecen en alerta defensiva tras reportar lanzamientos de misiles iraníes hasta 30 minutos después de iniciada la tregua.



Fricciones diplomáticas: Mediadores como Pakistán y el gobierno de Líbano exigen que el cese de hostilidades sea integral, mientras Israel mantiene su postura de separar ambos frentes.



Temas pendientes: El acuerdo es temporal y no resuelve conflictos de fondo como el programa nuclear de Teherán o el control del estrecho de Ormuz.

Israel detuvo la madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026 sus ataques sobre Irán, tras una intensa jornada de bombardeos nocturnos, en el marco del alto el fuego de dos semanas acordado entre Teherán, Washington y Jerusalén. No obstante, la tregua no se extiende al frente libanés, donde la ofensiva contra Hezbollah continúa sin interrupciones.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el cese de operaciones se concretó alrededor de las 03:00 (hora local), luego de una ofensiva aérea que impactó decenas de objetivos estratégicos, incluidos sitios de lanzamiento y plataformas de misiles balísticos. Estas acciones fueron coordinadas con información de la Inteligencia Militar.

El parte oficial señala que, pese al acuerdo, Irán continuó lanzando misiles hasta aproximadamente las 03:30, lo que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos previos a la entrada en vigor de la tregua.

“En conformidad con las directivas del escalón político, las FDI han cesado el fuego en la campaña contra Irán y permanecen en estado de alta alerta defensiva, listas para responder ante cualquier violación”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

Además, se informó que durante la noche se logró interceptar una ofensiva de misiles balísticos dirigida hacia territorio israelí y se ejecutaron ataques contra instalaciones clave de producción de armamento antes del cese de hostilidades.

Ofensiva en Líbano se mantiene sin cambios

El escenario en Líbano presenta una dinámica distinta. Israel dejó claro que la tregua no aplica en ese territorio y que las operaciones militares seguirán en curso.

“La operación en Líbano continúa; el alto el fuego no se aplica en ese frente”, reiteró el ejército israelí en otro comunicado. En el mismo pronunciamiento, se emitieron nuevas órdenes de evacuación para los habitantes del sur del país, a quienes se instó a desplazarse al norte del río Zahrani, advirtiendo que permanecer en la zona implica un riesgo directo para sus vidas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ya había adelantado esta postura, al asegurar que la campaña contra Hezbollah se mantendría activa pese al acuerdo alcanzado con Irán.

Tensión diplomática y puntos sin resolver

La posición de Israel generó fricciones con algunos actores internacionales. Pakistán, uno de los mediadores del acuerdo, sostuvo que la tregua debía entrar en vigor de forma inmediata e incluir también los combates en Líbano, lo que contradice la interpretación israelí.

Desde Beirut, el presidente Joseph Aoun expresó su respaldo al alto el fuego y manifestó su expectativa de que Líbano sea incluido dentro de la tregua regional. En paralelo, el Ejército libanés recomendó a la población posponer cualquier retorno al sur del país debido a las condiciones de seguridad.

Pese al cese parcial de hostilidades, el acuerdo deja abiertos temas clave que siguen marcando la agenda internacional, entre ellos el futuro del programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos por parte de Teherán y el control estratégico del estrecho de Ormuz.

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