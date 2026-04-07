EE. UU. descarta ataque nuclear contra Irán, pero intensifica bombardeos

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Casa Blanca intentó disipar los rumores sobre una posible escalada atómica en el conflicto con Irán. Ante las especulaciones surgidas por las advertencias del presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, la administración republicana aclaró que no contempla el uso de armas nucleares.

La cuenta oficial 'Rapid Response 47' descalificó con dureza las publicaciones en redes sociales que sugerían dicha posibilidad, tildando de "absurdas" las interpretaciones sobre las amenazas de "destruir la civilización iraní" si Teherán no cumple con el ultimátum de Washington, cuyo plazo vence la noche de este 7 de abril a las 20:00 (hora local).

Movilización civil y resistencia en Teherán

En respuesta a la advertencia de Trump de "desatar el infierno", el Gobierno iraní ha optado por una estrategia de escudos humanos. El presidente Masud Pezeshkian instó a jóvenes y artistas a rodear las centrales eléctricas del país para proteger la infraestructura crítica. Según el mandatario, más de catorce millones de ciudadanos han manifestado su disposición a "sacrificar sus vidas" en defensa de la soberanía nacional, en un clima de fervor patriótico que busca frenar una ofensiva inminente tras el cierre del estrecho de Ormuz.

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Ofensiva militar y gestiones diplomáticas

Pese a la negativa nuclear, la acción militar convencional ya ha comenzado. Estados Unidos confirmó el bombardeo de decenas de objetivos en la estratégica isla de Jarg, un punto neurálgico para la exportación de crudo iraní. Simultáneamente, ataques aéreos en la provincia de Isfahán destruyeron un puente ferroviario, dejando al menos dos víctimas mortales. Mientras los misiles impactan, la diplomacia intenta una última maniobra; el canciller egipcio, Badr Abdelaty, mantiene contactos urgentes con Pakistán y el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, buscando evitar un "escenario catastrófico" en la región.

Cadenas humanas frente a la amenaza

La tensión se palpa en las calles de las principales ciudades persas. Miles de personas han formado cadenas humanas alrededor de puentes y plantas eléctricas, destacando la concentración en la central de Damavand, la más grande de Irán. Los manifestantes, portando banderas y consignas contra la administración Trump, denuncian lo que consideran un asedio a sus servicios vitales. Estas movilizaciones coinciden con el vencimiento del plazo otorgado por la Casa Blanca para la reapertura del paso marítimo de Ormuz, el corazón del comercio energético mundial.