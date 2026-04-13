¿Qué gana el primer lugar de MasterChef Celebrity Ecuador? Estos son los premios del ganador

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La espera para conocer al nuevo campeón de MasterChef Celebrity Ecuador está por terminar. El martes 14 de abril,Teleamazonas transmitirá la gran final de la tercera temporada del reality de cocina. Una competencia que inició con 23 participantes y que ahora se reduce a tres finalistas: Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki.

Cada uno de ellos ha demostrado disciplina, creatividad y pasión en la cocina, enfrentando retos que exigieron técnica y carácter. La gran final promete ser una noche llena de emoción, talento y sorpresas, donde solo uno se llevará el trofeo y los premios más esperados.

Premios para el ganador

El primer lugar de MasterChef Celebrity Ecuador recibirá un paquete de premios que refleja el reconocimiento al esfuerzo de los participantes:

Banco Pichincha: 3.000 dólares para el ganador y 1.500 para los finalistas.

Supermaxi: órdenes de compra por un año, valoradas en 3.000 dólares para el ganador y 1.200 para los finalistas.

Pronaca: 4.000 dólares en productos para el ganador y 1.000 para los finalistas.

Diners Club: un viaje gastronómico internacional todo incluido para el ganador.

Movistar: celulares Premium Honor y planes sin costo por un año para finalistas y ganador.

UMCO: set de productos de la marca para el ganador.

Deprati: tarjetas de regalo de 1.000 dólares para el Top 3.

Honor: ecosistema completo (Tablet, Watch, Earbuds) para el Top 3 y un scooter eléctrico para el ganador.

KIA: el nuevo EV3, 100% eléctrico, para el ganador.

Los finalistas y sus historia

Cada uno de los finalistas ha construido un camino único dentro de la competencia.

Frickson Erazo: Exfutbolista esmeraldeño que convirtió cada plato en un homenaje a sus raíces. Su disciplina y autenticidad lo llevaron a ser uno de los favoritos, destacando con sabores tradicionales y liderazgo en la cocina.

Exfutbolista esmeraldeño que convirtió cada plato en un homenaje a sus raíces. Su disciplina y autenticidad lo llevaron a ser uno de los favoritos, destacando con sabores tradicionales y liderazgo en la cocina. Josh Paredes: Influencer cuencana que cocinó con identidad y creatividad. Ganó dos veces el Pin del Chef y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al recibir una propuesta de matrimonio en plena competencia.

Influencer cuencana que cocinó con identidad y creatividad. Ganó dos veces el Pin del Chef y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al recibir una propuesta de matrimonio en plena competencia. Andy Suzuki: Músico y actor que sorprendió con su evolución constante. Su estilo elegante y detallista lo consolidó como un rival fuerte, demostrando que la cocina también es un espacio para contar historias.

La semifinal también estuvo marcada por la emotiva despedida de Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, quien se ganó el cariño del público por su sensibilidad y evolución constante. Su salida fue un recordatorio de que la cocina, más allá de la competencia, es un acto de amor.

Cómo ver la gran final

La transmisión de la gran final comenzará a las 20:00 en la página web de Teleamazonas y desde las 21:00 en señal abierta. Además, los seguidores podrán vivir cada detalle en las redes sociales del canal.