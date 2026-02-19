Nicole Pinilla habla sobre su relación con Rosa Torres: "Sí existía una amistad"

Pinilla habló sobre la polémica del video viral y admitió que sí conocía a la asambleísta Torres, quien dijo lo contrario

Nicole Pinilla, modelo e influencer ecuatoriana, habló desde China sobre la polémica que la vinculó en redes con el alias “muñeca de la mafia”, aclarando que el video difundido es de 2023, que no mantiene relación con personas investigadas por presuntos vínculos ilegales y que su viaje al país asiático responde exclusivamente a compromisos profesionales. La joven reconoció que sí conocía y mantenía una amistad a la asambleísta Rosa Torres, aunque aseguró que la situación se sacó de contexto.

En el clip, grabado en Madrid, España, aparece junto a la presunta prometida de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, señalado como cabecilla de Los Lagartos y asesinado el 5 de enero de este año durante una incursión armada en una urbanización de Mocolí, en el cantón Samborondón.

La controversia tomó fuerza porque en las imágenes también figura la asambleísta del movimiento oficialista ADN, Rosa Torres, quien negó públicamente tener relación con las tres jóvenes que aparecen en el video, incluida Pinilla.

Esto sorprendió a la modelo, quien asegura que sí se conocen. De hecho, en redes sociales constan intercambios de comentarios en los que Nicole llama a la legisladora “Rosie”.

Nicole participó en MasterChef Celebrity Ecuador 3. @nicolepinilla_

Pinilla aclaró que se encuentra en China desde diciembre de 2025 y que su viaje no está relacionado con el reciente escándalo mediático. Explicó que fue seleccionada por una agencia de modelos en octubre pasado, pero postergó su traslado debido a su participación en ‘MasterChef Celebrity Ecuador 3’. Tras su eliminación, finalmente viajó.

Inicialmente tenía previsto regresar al país en marzo; sin embargo, debido a la extensión de su visa y a nuevos proyectos laborales, arribará a Guayaquil en abril. Posteriormente, gestionará la renovación de su contrato por seis meses para volver a China, país que le encanta.

¿Cuánto te afectaron los señalamientos en redes?

No fue fácil. Creo que fue uno de los retos más grandes que nadie se espera vivir y que no se lo deseo a nadie. Traté de tomarlo con mucha madurez y enfocarme en el lado positivo.

¿Estar lejos te ayudó a afrontar mejor la polémica?

No fue fácil estar sola acá en China; fue algo bueno y malo a la vez. Lo bueno es que estaba muy lejos y no lo sentí tan de frente. Estando en Ecuador, creo que hubiera sido más complicado sobrellevarlo y superarlo. Lo más doloroso fue estar lejos de mi familia, no tener ese abrazo cálido, pero gracias a Dios estuvimos muy conectados y pendientes unos de otros.

Igual te tocó hacer un comunicado.

Sí. Sinceramente, no pensaba pronunciarme al respecto porque para mí empezó como un chisme y terminó siendo un chisme malintencionado. Entonces, cuando se trata de rumores, la verdad, no me dejo llevar. No es la primera vez que me pasa algo similar, aunque quizá no a esta magnitud, que me obligó a salir a decir algo. Me sentí presionada, de alguna manera, por el entorno político en el que me envolvieron o me trataron de envolver. Creo que el tema mediático se estaba saliendo demasiado de contexto.

Nicole Pinilla fue una reina de belleza y presentadora. Actualmente es influencer. @nicolepinilla_

¿Conoces a las chicas que aparecen en el video?

El video es viejo, es de hace tres años, fue en 2023. Estaba en Madrid; justamente tuve que viajar por trabajo porque era imagen y embajadora de una empresa de banano de Ecuador que se llama Donatella (con la que trabajó tres años) y viajé como dos años consecutivos a España, a la feria de banano.

Pasamos un momento en el que conocimos más personas de Ecuador y donde, lamentablemente, grabé un video que ni siquiera me acordaba que existía. Salimos varias personas bailando, disfrutando, y simplemente por el hecho de que sale una persona en la que sabemos que estaba involucrada, lamentablemente, en cosas ilegales, ya sacaron de contexto todo. Si hubiera querido ocultar algo, o si realmente hubiera estado envuelta en alguna situación como estas, hubiera borrado el video.

¿Qué pensaste cuándo viste el video circulando?

Al principio, cuando vi que empezaron a subirlo, dije: “Ah, bueno, como siempre, la gente inventa chismes, lo voy a dejar pasar, como siempre. ¿Qué puedo hacer? Es algo que no está en mis manos”. Pero ya cuando empezaron a hacerlo político por Rosie y lo demás, que yo entiendo que ya es un tema más delicado, entonces dije: “No, no, o sea, esto sobrepasó los límites. Están sacando de contexto la situación, que ni siquiera saben cómo pasó, no tienen idea”. O sea, es impresionante el nivel de difamación que crea la gente, o la verdad que ellos quieren creer, cuando realmente no saben cuál es la verdad.

Nicole: "No éramos hermanas, pero sí nos conocíamos, nos llevábamos bien"

O sea, no las conocías, solo a Rosa Torres, ¿cierto?

Sí, o sea, yo no tengo por qué ocultarlo. Yo con Rosie sí me llevo, o sea, me llevaba, o no sé, porque ya con toda la situación que se sacó de contexto, sí creo que de alguna manera es triste, tal vez. O sea, yo diría más bien que quizá se sintió muy presionada, ¿sabes? Porque yo no hubiera querido estar en su lugar.

Pero Rosa Torres dijo no conocerte públicamente...

Me afectó mucho, como Nicole y como figura pública, todo lo que ocurrió, pero tampoco le debo explicaciones a nadie. Siento empatía por Rosie porque imagino que se sintió muy presionada por la situación y quizá dijo algo por impulso que luego se sacó aún más de contexto; eso no le favoreció en ese momento, pero lo hecho, hecho está.

La verdad es que sí existía una amistad entre nosotras. No éramos hermanas ni amigas de toda la vida, pero sí nos conocíamos, nos llevábamos bien y compartimos en Madrid. Aquella noche fuimos a un piano bar y allí coincidimos con otras personas de Ecuador. Fue en ese momento cuando aparecieron terceros que hoy están involucrados directamente en esta situación por presuntos vínculos ilegales.

Allanamientos en isla Mocolí: Esto es lo que se sabe hasta ahora Leer más

A esas personas las conocí únicamente esa noche; no tengo ningún tipo de relación con quien está involucrado en este tema. Sin embargo, la gente especuló de más únicamente por el video.

¿Volviste a hablar con Rosa o la amistad quedó allí?

No podría decir que terminó ahí, pero creo que, como la situación se salió mucho de contexto y se volvió muy delicada, tal vez -con el tiempo- lo más sano era pausar las cosas.

Por mi lado, estoy muy tranquila; la quiero mucho, le deseo lo mejor, estoy súper orgullosa de su trabajo. Sé que es una excelente abogada y política. Espero que le siga yendo bien.

No hemos hablado últimamente a raíz de lo que pasó, pero tampoco es que quedamos como enemigas, para nada. Más bien tratamos de mostrarnos apoyo mutuo, en su momento. Y sí, a veces las personas necesitamos darnos los espacios necesarios para poder respirar y afrontar las cosas de la mejor manera.

¿No te afectó a nivel laboral con contratos?

Sinceramente, es algo que era inevitable que se me pasara por la cabeza. Tenía un poquito de, más que temor, diría tristeza por toda la situación, porque son tantos años de carrera, tantos años de construir una trayectoria, de esforzarme por hacer las cosas bien, y que lamentablemente lo quieran tirar a la basura, tachando mi imagen de manera errónea y generándome problemas con marcas o, tal vez, con futuros trabajos por una idea equivocada que están viralizando, sí me afectó en su momento. Gracias a Dios, no fue tan intenso como imaginé; más bien creo que a veces uno lo dimensiona demasiado o le da demasiada cabeza.

"No hay nada mas que argumentar": Rosa Torres sobre declaraciones de Nicole

En una entrevista este jueves 19 de febrero para En Primera Plana, la asambleísta Rosa Torres se refirió nuevamente al video en el que aparece junto a Nicole Pinilla. Al ser consultada sobre lo ocurrido y sobre las declaraciones de Pinilla, respondió: “No hay nada más que argumentar; cuando quieren dar una narrativa falsa, hay que dar oídos sordos a eso”.

Además, afirmó que está enfocada en su trabajo en la Comisión de Justicia y volvió a criticar lo que calificó como “chismes” en torno al video que circula en redes. “Es lamentable que le hayamos dado tanto volumen a chismes y que la política se haya rebajado a este punto de si es ella o no es ella la del video”, expresó.

Sobre su amistad con la influencer Nicole Pinilla, no emitió comentarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!