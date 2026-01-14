Allanamientos en isla Mocolí: Esto es lo que se sabe hasta ahora

Está operación fue confirmada por la Policía Nacional. No obstante, no se identificó a quiénes pertenecerían las viviendas

Tres viviendas lujosas fueron allanadas por la Policía Nacional en la urbanización La Península, ubicada en la isla Mocolí.

Tres viviendas lujosas fueron allanadas por la Policía Nacional en la urbanización La Península, ubicada en la isla Mocolí, de la parroquia satélite La Puntilla, de Samborondón, en la tarde del lunes 12 de enero de 2026.

Esta intervención sucedió a las 12:15 en trabajo conjunto con las unidades investigativas de la Policía, de acuerdo con información revelada por la institución. Sin embargo, esta información se dio a conocer en primera instancia a través de una publicación de X (antes Twitter), en la que vinculaban la operación con una persona mencionada en el asesinato de Stalin Olivero, alias Marino.

Según los detalles de la Policía, la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased) intervino en esta recolección de evidencias. No obstante, al ser una ciudadela privada, la administración del conjunto cerrado tuvo que ser convocada para permitir el ingreso a los uniformados junto con los oficiales de la oficina de Dinased.

¿Qué pasó en la Isla Mocolí? Esto se sabe del ataque armado que dejó tres muertos Leer más

Al haber ingresado, los policías se dirigieron hasta las villas G6, O6 y O4, mismas que fueron registradas sin encontrarse sus propietarios u ocupantes. “La diligencia se desarrolló sin novedad de importancia, respetando los protocolos legales y los derechos constitucionales”, detalló esta fuente policial.

¿Qué sucedió en la isla Mocolí días atrás?

Este operativo sucedió una semana después del asesinato de tres personas en una de las canchas de la urbanización Mocolí Golf Club, también en la isla. De este triple asesinato resultó sin vida el supuesto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos, Stalin Olivero Vargas, alias Marino, junto con dos hombres que cumplían funciones de guardaespaldas de él.

A pesar de que a este allanamiento y múltiple crimen se vinculó a Andrés Vélez, la Policía Nacional no confirmó que exista relación entre el mencionado y estos dos hechos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!