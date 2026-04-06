“Dormía frente a mí”: Tekashi revela cómo fue convivir con Maduro en la prisión

El rapero estadounidense cumplió una condena de 90 días en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn

El rapero estadounidense alcanzó la fama a finales de 20217 con su sencillo “Gummo”, alcanzando el puesto 12 en el Billboard Hot 100

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine sorprendió a sus seguidores este fin de semana al revelar mediante una transmisión en vivo del streamer Adin Ross, detalles de su convivencia con el expresidente venezolano Nicolás Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn en Nueva York tras cumplir una condena de 90 días.

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Un encuentro inesperado tras las rejas

El rapero aseguró que coincidió con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde ambos permanecieron durante un periodo reciente.

Según los datos oficiales, el exmandatario venezolano fue trasladado al penal tras su captura en enero de 2026, en medio de un operativo ejecutado por autoridades estadounidenses.

Este inesperado encuentro entre una figura del entretenimiento y un actor político de alto perfil ha generado un fuerte interés mediático en redes sociales, no solo por lo inusual, sino también por los detalles que el artista decidió compartir tras recuperar su libertad.

Conversaciones en la prisión

De acuerdo con lo relatado por el rapero en el streaming de Adin Ross, ambos mantuvieron conversaciones dentro del centro de detención. Tekashi afirmó que Maduro le habría contado cómo se produjo su captura, describiéndola como un operativo sorpresivo y de gran magnitud.

El artista también explicó que desde el inicio intentó mantener una actitud respetuosa, evitando incomodarlo y ofreciéndose a ayudar en lo que fuera necesario. Este acercamiento, según sus palabras, permitió que se generara cierto nivel de interacción entre ambos dentro del penal.

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Cercanía y vida cotidiana en el penal

Uno de los aspectos más llamativos fue la cercanía entre ambos dentro del centro de detención, Tekashi aseguró que sus camas estaban prácticamente frente a frente.

Además, explicó que compartían áreas comunes dentro del penal, lo que hacía inevitable la interacción diaria. Estas condiciones, habituales en este tipo de centros, permitieron que el rapero observara de cerca la rutina del exmandatario.

Un comentario que se viralizó

Durante su relato, Tekashi también hizo referencia a las condiciones en las que Maduro llegó al centro de detención, lo que rápidamente generó controversia en redes sociales. Según indicó, en un inicio Maduro tenía un olor desagradable, aunque esta situación habría mejorado con el paso de los días.

Estas declaraciones, especialmente por su tono directo, provocaron reacciones divididas entre los usuarios, entre quienes cuestionan la veracidad de sus palabras y quienes siguen de cerca cada detalle de su testimonio.

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El objeto firmado por Maduro

Tras salir de prisión, el rapero mostró en redes sociales un peluche de Bob Esponja que, según afirmó, fue firmado por Nicolás Maduro durante su estancia en el penal. En el objeto se puede leer una dedicatoria que rápidamente llamó la atención de sus seguidores movilizándose en pocas horas de su publicación.

El contexto de su paso por prisión

Tekashi 6ix9ine cumplió una condena de 90 días tras admitir la violación de los términos de su libertad condicional, luego de un caso relacionado con posesión de drogas en 2025. Su ingreso al centro de detención se dio en ese contexto legal.

Esta controversia se suma a la larga lista de polémicas que han marcado su carrera, consolidando su imagen como una figura mediática que constantemente genera titulares tanto dentro como fuera del ámbito musical.

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