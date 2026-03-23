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Chappell Roan
Chappell Roan durante su presentación en el Lollapalooza de Brasil.chappellarg via x

Chappell Roan responde a denuncia de Jorginho por presunto irrespeto a su hijastra

El futbolista acusó a un aparente miembro del entorno de la artista, quien luego dio su versión de lo ocurrido.

  • Danielle Marcillo

La presentación de Chappell Roan en el Lollapalooza Brasil terminó envuelta en polémica tras una denuncia pública realizada por el futbolista Jorginho, quien acusó a un supuesto miembro del entorno de la artista de haber tenido un comportamiento inapropiado hacia su hijastra.

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El hecho, que habría ocurrido en un hotel y previo al show, rápidamente escaló en redes sociales luego de que el jugador compartiera su versión a través de Instagram. Horas más tarde, la propia cantante respondió también por la misma vía, desmarcándose de lo sucedido y dando su propia versión, lo que derivó en un cruce de posturas que ha captado la atención mediática.

La denuncia de Jorginho

Según relató Jorginho en sus redes sociales, tanto su pareja como su hijastra se encontraban hospedadas en el mismo hotel que Chappell Roan durante los días del festival. De acuerdo con su testimonio, la menor (quien sería fan de la artista) no se acercó a interactuar ni a pedirle fotos, sino que únicamente intentó confirmar si efectivamente se trataba de ella.

Jorginho
Jorginho actualmente juega como centrocampista en el C. R. Flamengo.EXPRESO
Chappell Roan tiene 27 años.

Chappell Roan se retracta tras polémico mensaje

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Siempre según su versión, tras ese momento, un hombre que se habría identificado como parte del equipo de la cantante se acercó para reprender a la niña, señalando que su comportamiento había sido irrespetuoso. El futbolista cuestionó este accionar, calificándolo como inapropiado y generando una ola de reacciones en redes sociales

Cuál fue la respuesta de Chappell Roan

Horas después, Chappell Roan respondió también a través de Instagram, aclarando que la persona señalada no forma parte de su equipo de seguridad ni de su entorno directo. En su mensaje, la artista rechazó cualquier acusación que la vincule con el incidente y buscó marcar distancia frente a lo ocurrido.

En paralelo, su presentación en el Lollapalooza Brasil se desarrolló con normalidad y fue bien recibida por el público, consolidando su creciente popularidad en la región pese a la controversia.

Nuevas repercusiones

Lo cierto es que, la polémica no se detuvo ahí. En las últimas horas, se reportó que la artista habría sido excluida de un evento en Río de Janeiro, decisión que, según medios locales, contaría con el respaldo de autoridades municipales, incluido el alcalde de la ciudad.

Chappell Roan
Chappell Roan en el Lollapalooza.EXPRESO

Este nuevo episodio suma tensión a una situación que sigue en desarrollo y que reabre el debate sobre los límites entre la privacidad de los artistas y la interacción con el público, especialmente en espacios compartidos fuera de los escenarios.

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