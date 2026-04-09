Tres días de tensión en París: El interrogatorio que define el futuro de Sarkozy

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LO QUE DEBES SABER Cambio de bando: Sarkozy señala por primera vez "errores graves" de su brazo derecho, Claude Guéant.

Sarkozy señala por primera vez "errores graves" de su brazo derecho, Claude Guéant. El "Pacto": La acusación sostiene que Libia inyectó dinero a cambio de influencia diplomática en el Elíseo.

La acusación sostiene que Libia inyectó dinero a cambio de influencia diplomática en el Elíseo. Precedente único: Es el primer expresidente francés en la era moderna que ha conocido la cárcel.

En pie ante un pupitre, tomando notas en una pequeña hoja de papel, con el espíritu despierto y combativo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy compareció durante tres días ante el tribunal de Apelación de París que le juzga por la financiación con fondos libios de Muamar Gadafi de la campaña que le condujo al Elíseo en 2007, delito por el que en primera instancia fue condenado a cinco años de cárcel.

A lo largo de las horas, ocho en cada una de las jornadas, mostró una sorprendente fortaleza física pese a sus 71 años. Fue desgranando los argumentos en los que pretende asentar su estrategia de defensa, aunque ello implique dejar en el camino a algunos de sus principales colaboradores.

Todavía tendrá que regresar el próximo martes 14 de abril de 2026, al vetusto Palacio de Justicia de París para responder, esta vez a sus propios abogados, en un proceso que comenzó el pasado 16 de marzo, programado hasta principios de junio y cuya sentencia está prevista en noviembre.

Entonces conocerá su suerte judicial en un proceso que le condujo a pasar entre octubre y noviembre del año pasado tres semanas entre rejas, una experiencia que no había conocido ninguno de sus antecesores en el Elíseo y que puede convertirse en la tercera condena contra él, tras las dictadas por tráfico de influencias y corrupción y por la financiación ilícita de su campaña de 2012, saldadas ambas con penas más bajas susceptibles de cumplirse en arresto domiciliario.

¿Su último aliento libre?

Sarkozy ha prometido luchar "hasta su último aliento" para no añadir una tercera condena, un espíritu de combate que ha desgranado en los tres días de interrogatorio en los que ha batallado para demostrar la ausencia de pruebas contra él, argumentos que en primera instancia no impidieron que el tribunal le condenara en septiembre pasado.

Los jueces consideraron que había pruebas contundentes de que él y sus colaboradores establecieron un "pacto de corrupción" con Gadafi para inyectar fondos en su campaña a cambio de que, una vez en el Elíseo, contribuyera a mejorar la suerte internacional de Libia e intercediera por la situación judicial de algunos de sus dignatarios.

Ataque a sus antiguos colaboradores

En su nueva cita con los jueces, Sarkozy parece decidido a soltar algo de lastre y en su interrogatorio ha concedido que dos de sus más cercanos colaboradores pudieron cometer imprudencias.

El "Círculo de Gadafi": Las claves de la traición y la defensa El sacrificio de los aliados: Sarkozy admite que sus hombres de confianza, Claude Guéant y Brice Hortefeux , cometieron la "imprudencia" de reunirse con el régimen libio a sus espaldas.

Sarkozy admite que sus hombres de confianza, , cometieron la "imprudencia" de reunirse con el régimen libio a sus espaldas. La prueba de los 500.000 euros: Claude Guéant enfrenta una condena de seis años de cárcel casi inevitable , tras probarse que recibió fondos desde Trípoli.

Claude Guéant enfrenta una condena de seis años de , tras probarse que recibió fondos desde Trípoli. Desconocimiento del "tren de vida": El exmandatario marca una distancia ética radical con su antiguo brazo derecho : "El Guéant que yo conocí no es el que vi después en la causa".

El exmandatario marca una distancia ética radical con su : "El Guéant que yo conocí no es el que vi después en la causa". El enemigo número uno: Ziad Takieddine, el intermediario fallecido que inició la investigación, es señalado por Sarkozy como un "mentiroso y manipulador".

Ziad Takieddine, el intermediario fallecido que inició la investigación, es señalado por Sarkozy como un El origen del conflicto: Las reuniones secretas de 2006 con el yerno de Gadafi, jefe de los servicios secretos libios , son el pilar que sostiene la acusación de corrupción.

Las reuniones secretas de 2006 con el yerno de Gadafi, jefe de los , son el pilar que sostiene la acusación de corrupción. La coartada: Sarkozy sostiene que estos encuentros ocurrieron sin su permiso ni conocimiento, desaprobándolos tajantemente ante los jueces.

El exmandatario fue muy severo con Takieddine, fallecido en Beirut en septiembre pasado, dos días antes de la condena a Sarkozy en primera instancia, y cuyo nombre fue el más pronunciado por el expresidente. Claude Guéant a sus 81 años ha sido dispensado de acudir al juicio.

Los encuentros fundamentaron la condena en primera instancia y fueron los puntos esenciales de los tres días de interrogatorio.