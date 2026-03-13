Cartas de lectores | Aeropuerto José María Velasco Ibarra, joya histórica

Macará es un cantón precioso ubicado a 195 km de la ciudad de Loja, en un valle extenso donde predomina la producción de arroz. Está atravesado por el río Macará, en cuyas riveras se encuentran balnearios. Este río marca el límite natural con Perú y sostiene el puente internacional que recibe a los turistas. El cantón tiene 18.250 habitantes y 578 km² de extensión. Por su posición fronteriza ha desempeñado un papel centinela de la patria. Su aeropuerto, inaugurado en 1947, fue cerrado en 2015. Esta obra salvó a los macareños en situaciones de salud, actividades comerciales y permitió que jóvenes de los años 50 y 60 viajaran a Guayaquil a estudiar, evitando el sacrificio de ir a Loja por la falta de vías carrozables. Gracias al Dr. José María Velasco Ibarra, quien visitaba Macará a lomo de mula, se autorizó el paso de maquinaria pesada desde Perú para que el cuerpo de ingenieros del Ejército de Ecuador construyera el campo de aviación. Los pobladores conocieron el avión en 1947 y el carro en los años 50. Por ello, sugiero conservar el aeropuerto Macará, que lleva el nombre de Velasco Ibarra, como medio de transporte rápido, en especial en tiempos de inseguridad y cierre de la frontera. Entre 2019 y 2023, en mi gestión como alcalde, propuse al ministro de Defensa la entrega en comodato del aeropuerto por 25 años, con la condición de rehabilitarlo mediante un proyecto de $ 800.000 y restablecer dos vuelos semanales gratuitos, como en el Programa Alas para la Frontera. La propuesta no se aceptó por falta de aeronaves, que ahora sí existen. Se podría retomar esta iniciativa por razones de seguridad, salud, comercio, turismo e integración, aplicando la Declaración de Lima (4 de julio de 2024), la Declaración de Quito (12 de diciembre de 2025) y la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Confío en que el gobierno del presidente Daniel Noboa atenderá esta propuesta, que los ministros Jean Carlo Loffredo y Roberto Luque colaborarán en la reconstrucción del aeropuerto, por lo que expreso mi eterno agradecimiento.

Alfredo Suquilanda Valdivieso