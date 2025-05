De La Gasca reacciona sobre críticas a reunión con Pachakutik, ¿hay o no un acuerdo?

¿Hay o no hay acuerdo? Tras la publicación de una fotografía en la que se observó al ministro de Gobierno, José de La Gasca, junto a un grupo de los nueve legisladores electos de Pachakutik, trascendió que estos se sumarían al bloque gobiernista en la próxima Asamblea luego de un acuerdo. No obstante, esto fue cuestionado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y excandidato presidencia del movimiento indígena, Leonidas Iza; y desmentido por Pachakutik a través de un comunicado firmado por el Grupo Parlamentario de la organización política.

El Grupo Parlamentario, a través del comunicado, reconoce que hubo una reunión con el ministro de Gobierno. Que abordaron algunos temas como salud, educación, seguridad, producción, generación de empleo, así como que no están de acuerdo con una Constituyente, pero sí con una reforma parcial, entre otros temas. No obstante, precisa: "Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo, ni con ningún sector. Ratificamos que nos mantenemos como Grupo Parlamentario de Pachakutik".

Esta reacción antecedió a un pronunciamiento de Iza en el que, dando por hecho el acuerdo, cuestiona a los legisladores electos. Les dijo que si escogieron el camino de apoyar al Ejecutivo, "no se puede caminar con el pueblo mientras firmas a sus espaldas". "No se puede defender el medioambiente mientras los recursos a las trasnacionales. No se puede hablar de justicia mientras se calla ante las desapariciones, la represión y la corrupción". Iza advierte que este no es un llamado a confrontar, sino a la conciencia. "Si aún les queda algo de dignidad y principios, señores asambleístas, este es el momento de rectificar".

¿Qué dijo el ministro José de La Gasca?

El ministro fue abordado por algunos periodistas luego de conocido el pronunciamiento de Iza, del comunicado del Grupo Parlamentario y la reacciones que la reunión con los legisladores provocó en la Revolución Ciudadana. "Luego de la victoria del 13 de abril, escuchar lamentos perdedores y discurso de odio sobre compañeros indígene no tiene asidero en la política moderna y de madurez".

Al ser consultado sobre lo que dijo Iza esto es lo que dijo: "Los que están perdiendo la dignidad son algunos líderes (indígenas) que no representan a las bases, que todavía lloran por la herida. A lo que le apostaron, no salió. Y en la posición en la que se encuentran tratan de desestabilizar lo que dicen sus bases".

De la Gasca relató que la reunión con los legisladores de Pachakutik duró un poco más de cuatro horas. Estuvieron ocho de los nueve electos, siete en persona y uno representado por un asesor. Solo faltó la asambleísta Mariana Yumbay. Aseguró que conversaron sobre los problemas del país y lo que debe solucionarse.

"Fue una reunión transparente. No dentro de una sala de hotel como otrora se veía en los escándalos públicos de los Pativideos. Hablaron de los temas antes mencionados y también del espacio que debe ocupar un grupo como el de Pachakutik en la siguiente Asamblea. "En el marco de eso tenemos acuerdos. Yo no veo a ninguno de los asambleístas salir a desmentir que hubo un acuerdo. He visto a una asambleísta, la señora Yumbay, que no estuvo ahí convenientemente, para luego salir a tratar de desmentir algo que claramente ocurrió".

El ministro prefiere no hablar del número de legisladores con los que llegará la bancanda oficialista de ADN a la primera sesión de la Asamblea este próximo 14 de mayo del 2025. Solo dijo que están trabajando en garantizar una mayoría que les permita gobernabilidad y que siguen en conversaciones.

