La historia de los narcogenerales resultó falsa. Al menos para quienes se pretendió incriminar. Lo que había detrás era una investigación a una mafia del narcotráfico, que se archivó, tras varios usos aparentemente políticos.

A usted lo sacaron de la Policía, porque no tenía el puntaje para ascender, pero hoy se sabe que fue una trama de la comandante. ¿Qué opina?

Hoy se hace evidente lo que ya sabía. Todo el proceso de ascenso fue manipulado. En toda mi carrera policial siempre fui la primera antigüedad. Siempre tuve puntajes sobre 19, pero la señora Varela me calificó con 11,76. Ya sabía que era ilegal, pero con el informe León de Troya y el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción queda claro que también fue perverso.

El Frente Parlamentario Anticorrupción toma la delantera y presenta informe Leer más

¿En sus más de 35 años en la Policía ha visto eso de infamar con informes falsos, de incriminar a personas, a los propios generales?

En procesos anteriores (de ascenso) se han sacado a magníficos generales. Ahora veo que han sido separados con el mismo mecanismo. La institución policial, en determinados momentos respeta la institucionalidad, pero en otros se manipula la información y se convierte en una mafia. Es muy duro pero es la realidad: hay una mafia que está enquistada dentro de la Policía Nacional para favorecerse de actividades de carácter político.

¿Y esa mafia cómo actúa?

Sacan a la gente que no le es servil. Ahí está el caso del general Fabián Salas, exdirector financiero. Fabián, quien me ha autorizado hablar, presentó una denuncia por intimidación contra Varela. Él me cuenta que le presionaba para que cambie unos informes sobre nuestros reingresos a la Policía, tras ganar una acción legal. Era ilegal y dijo no. Inmediatamente le sacaron de la Policía y retiraron la visa. Él se asustó mucho. Llegó a pensar que le podían incriminar, abrir el carro, ingresar a la casa y ponerle droga. Ahora está en México pidiendo refugio. ¿Se imagina un general asustado de lo que puede hacer la Policía?

La comandante y dos generales usaron el caso León de Troya con un interés político

¿Con qué objetivo lo quitan de en medio a usted?

En su momento creía que era para tener cupos para ascender a otros generales, entre estos el esposo de la comandante. Ahora, con el informe León de Troya, me doy cuenta de que les era incómodo. En la Policía todos saben el trabajo que he hecho, las condecoraciones que he tenido, incluso de los EE.UU. sabían que nunca hubiera permitido que una investigación por narcotráfico terminara archivada o utilizada políticamente.

Incluso un embajador de EE.UU. se sumó a esta conjura llamada narcogenerales...

Yo creo que él fue utilizado. Le dieron información incompleta. Porque si él hubiera conocido el contexto, que involucra a Chérrez y a Danilo Carrera, que incluso compromete al círculo del presidente, no hubiera dado esas declaraciones.

Frente Parlamentario va a la UAFE y Fiscalía por los nexos albaneses en la política Leer más

¿Qué había detrás?

La comandante y dos generales usaron el caso León de Troya con un interés político. Nunca se ha confirmado a un comandante en el cargo. Solo lo ha hecho el presidente Lasso. Yo creo que ya para entonces ya estaba secuestrado.

¿Por qué secuestrado?

Secuestraron su conciencia cuando le informaron del caso y le dijeron que su cuñado era uno de los investigados. El manejo perverso de un informe policial ha puesto en peligro la democracia.

El informe del Frente Parlamentario Anticorrupción le vincula a la general Tanya Varela en una organización narcodelictiva, la madrina, dice. ¿Esto le sorprendió?

No, para nada. Antes de que la señora Varela sea comandante surgió una alerta. Un general investigó e incluso se entrevistó con la fuente humana. Esta persona ya hablaba de que había organizaciones delictivas que hablaban con policías. Pero mira, inmediatamente que los generales nos sacan hay un despunte de las muertes violentas. Cuando uno se va dando cuenta que alguien está favoreciendo a una organización y perjudicando a otra, eso se ve en las calles, en las muertes; es simplemente la respuesta de estas acciones.

El manejo perverso de un informe policial ha puesto en peligro la democracia

La divulgación de audios de la excomandante de la Policía, Tanya Varela, coincide con lo recopilado por el Frente Parlamentario Anticorrupción. Su informe señala que Varela y dos generales (Mauro Vargas y Geovanni Ponce) se aliaron para sacar a otros generales y así tener un opaco manejo de una investigación por drogas