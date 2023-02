El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó este 23 de febrero de 2023 un informe que deja ver cómo la investigación sobre una trama de corrupción en empresas públicas terminó vinculando al crimen organizado y otras instancias estatales.

Este sistema de actividades ilegales no sería nuevo y tendría un origen no menor a dos décadas. De hecho, según Fernando Villavicencio, hay no menos de 48 gerentes y administradores de negocios del sector eléctrico, petrolero, entre otros, que llegaron “facturando” por esos cargos.

Esto, se habría estructurado en el gobierno de Rafael Correa, siguió con Lenín Moreno y se mantuvo con la actual administración de Guillermo Lasso, señala el documento.

Este informe fue presentado a la Comisión de Justicia de la Asamblea y se entregará a la Fiscalía y Contraloría General del Estado.

“Este caso que empieza investigando una supuesta trama de corrupción y se denominó Encuentro ubica un nombre que se convierte en un puente para un caso de un presunto vínculo de estructuras narcodelictivas: Rubén Cherres Faggioni que constituyó compañías desde 2014, porque había hecho amistad en la cárcel con algunos operadores de la mafia albanesa”, dijo Villavicencio.

Esto era investigado por una unidad élite de la Policía Antinarcóticos que, sin embargo, fue desarticulada en 2021 por la entonces comandante de la Policía, Tanya Varela, y el director Antinarcóticos, Giovanni Ponce, lo que a la postre, significó el archivo del caso.

EXPRESO buscó la versión de los dos mencionados. Hasta la publicación de esta nota Varela no respondió y Ponce dijo que la institución emitirá un comunicado sobre el tema, el mismo que apareció al cierre de la tarde. Los asambleístas esperan que sea la Fiscalía la que investigue las razones por las que se desmanteló la unidad.

En el informe también se revela que el presidente Lasso tuvo conocimiento de esta investigación, que inició antes de que asuma la Presidencia, desde julio de 2021, mes y medio más tarde de ser posesionado.

Sin embargo, el Frente Parlamentario determinó que Lasso no aparece mencionado en ningún tramo de la investigación ni se establece relación alguna con el crimen organizado. Desde Presidencia se informó a este Diario que consultarán si habrá una reacción en las próximas horas.

Presidente de la Asamblea rechaza amenaza a la comisión del caso Encuentro

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, expresó este 23 de febrero su respaldo a la gestión de la comisión ocasional que fue conformada para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.

El pronunciamiento se produjo luego de que la presidenta de esta mesa legislativa, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), denunciara que ha recibido amenazas, por diferentes medios, supuestamente de la mafia albanesa.

“Rechazamos cualquier amenaza en contra de la comisión y de cualquiera de los 137 asambleístas de cualquier sector que venga. Eso no puede darse. Lo que hacemos es cumplir, dentro del marco constitucional, con la fiscalización”, señaló.

Saquicela prefirió no emitir un criterio anticipado sobre si existen o no las causales para aprobar el informe que podría sugerir el inicio de un juicio político al presidente Guillermo Lasso, por lo que pidió esperar el documento que se entregará la próxima semana.

Sobre el informe presentado por el Frente Parlamentario, Saquicela dijo que todos los asambleístas tienen el derecho y deber de fiscalizar y, por lo tanto, cualquier acción en ese sentido es procedente. “Habrá que ver los resultados de esa investigación y fiscalización y luego se los analizará”, señaló el presidente de la Asamblea.