Del gran acuerdo nacional al consenso en temas específicos. La relación Gobierno-Asamblea Nacional pende de un hilo desde el inicio de la gestión y ahora está atada, en parte, a las conclusiones y recomendaciones que emita la Comisión Ocasional conformada para investigar la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo o, más específicamente, desde el Ministerio de Gobierno, le han bajado a las expectativas de unidad que planteó el presidente Guillermo Lasso luego del revés en la consulta popular. El ministro Henry Cucalón es consciente de que, al menos en la Asamblea, nadie está interesado en ‘aparecer en la foto’ de un acuerdo amplio y por eso se cambió la estrategia: van por los temas puntuales.

Durante el primer encuentro entre Cucalón y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la semana pasada, el eje central fue la reforma parcial a la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna que es tratado por la Comisión Ocasional de Enmiendas.

Comisión de la Asamblea con más plazo para entregar informe sobre caso Encuentro Leer más

El Ejecutivo quiere ser más activo en esta mesa, porque cree que ese puede servir de punto de convergencia en la relación con el Legislativo, si se logra aprobar la propuesta que tendrá informe para primer debate en las próximas semanas. “Sería una prueba palpable de que se puede trabajar en conjunto por la ciudadanía”, señaló Cucalón.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Si bien en la Asamblea hay apertura para que haya una mayor participación de los militares en temas de seguridad, la propuesta del Gobierno no necesariamente es la que les convence. “Hay que definir las reglas, los casos en los que pueden intervenir. No podemos dejar como algo abierto”, advirtió Saquicela.

De ese encuentro no hay foto ni declaración conjunta. Cada quien dio sus puntos de vista por su lado. El ministro evitó hablar de grandes reuniones con las bancadas que ya le dijeron no a un diálogo con el Gobierno y en su lugar prefirió hablar de “acuerdos fundamentales básicos”.

El asambleísta de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Guido Chiriboga, reconoció que los resultados de la consulta dificultan aún más la relación Ejecutivo- Asamblea, sobre todo porque hay legisladores que quieren aprovechar eso para mezclar los temas y poner en riesgo la estabilidad del Estado.

Se refiere al informe que elabora la comisión ocasional, para lo que tendrá más días, y todo apunta a que recomendará el inicio de un juicio político al presidente Lasso algo que, para el Gobierno, no tendría sustento legal.

“Los ciudadanos debemos oponernos a todo intento de desestabilización. El presidente ha escuchado el mensaje dado en las urnas por los ecuatorianos, tomará las medidas adecuadas y debe completar los dos años que aún le restan de su mandato”, señaló Chiriboga.

Xavier Hervas: "Con Lasso cada vez estamos reviviendo al correísmo" Leer más

Objeción

Otro punto en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo buscarán trabajar es en la objeción que hizo el presidente Lasso a las reformas a varios cuerpos del Código Orgánico Integral Penal. Según el ministro Cucalón, el Ejecutivo ha hecho importantes aportes, por lo que espera llegar a “feliz término”.

Laboral

Saquicela informó al ministro de Gobierno que en los próximos días se convocará a un diálogo para la construcción de reformas en materia laboral. El Gobierno tiene terminado su propia propuesta de normativa y analiza participar en ese llamado de la Asamblea para presentarla.