El excandidato a la Presidencia de la República, Xavier Hervas, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para exponer su lectura de las seccionales, la coyuntura política, la presunción de casos de corrupción en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, los conflictos internos de su antigua casa partidista, Izquierda Democrática, y su futuro.

- Los resultados de las seccionales muestran que las fuerzas de izquierda han tomado la posta, ¿cuál es su lectura?

- Entonces, ¿los grandes perdedores fueron los partidos?

- Más que la clase política, estamos perdiendo los ciudadanos. Tenemos un sistema que no nos representa y permite que una minoría llegue a captar los puestos de elección popular para definir los destinos del país y de los ecuatorianos.

- En el caso del referéndum, ¿qué explica los resultados adversos que tuvo el Gobierno?

- Si todas las preguntas hubieran sido aprobadas, ¿qué cambiaba en el país y en la vida de los ciudadanos? Nada. Ganó el ‘No’ y ¿qué ha cambiado? Entonces, para qué gastamos $ 18 millones en un proceso que, dicho por el propio Ejecutivo, no iba a cambiar nada. Sin embargo, lo más triste es que estamos repitiendo la ruptura del tejido social y la polarización.

- ¿Cómo el presidente ha polarizado a la sociedad?

- El referéndum es un gran ejemplo. Si votabas por el ‘No’ eras narcotraficante y si votabas por el ‘Sí’, eras bueno.

Con este Consejo Nacional Electoral no podemos estar hablando de elecciones. Eso es poner en riesgo nuestro sistema democrático. Hay que recuperar institucionalidad.

- ¿Cree que los resultados de las seccionales perfilan las tendencias para 2025?

- ¿Cómo califica la gestión del presidente Lasso a casi dos años de su mandato?

- La política tiene que ser coherente. Hay un documento público y notarizado (del presidente) que indica que no se iba a subir impuestos. También hemos visto componendas. ¿Por qué pasó la reforma tributaria? Porque UNES se abstuvo de archivarlo. A los ecuatorianos deben tratarlos con la inteligencia que nos merecemos, no con narrativas.

- ¿Cree que las investigaciones periodísticas y de Fiscalía sobre corrupción en el Gobierno abarcarán al Presidente?

- No es lo que yo crea, pero anhelo transparencia. La preocupación es que ya perdimos mucha institucionalidad en el gobierno de Correa y ahora no hay ninguna diferencia.

- ¿Cree que el presidente Lasso está teniendo rasgos del régimen correísta?

- Cada vez estamos viviendo una repetición de lo que ya vivimos: falta de institucionalidad, desprestigio de los que no están a tu favor y romper el tejido social con la consulta popular.

- ¿Lasso preside un narco-gobierno?

- No nos dejemos llevar por la coyuntura, sino que esto nos permita generar aprendizaje para no repetir errores. Permitamos que las instituciones hagan su trabajo sin desprestigiarlas.

- Los señalamientos han revivido a la muerte cruzada...

- Eso sería quitarnos más de la poca institucionalidad que nos queda. En la desesperación, también se escucha el convocar una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Primero hay que mostrar a los ecuatorianos un buen gobierno.

- Por su parte, el Gobierno cambió algunas de sus autoridades, ¿eso puede generar otro ambiente e impulsar el diálogo propuesto por el presidente?

- No se trata de un cambio de caras. Los cambios no fueron por una crisis política, sino por presuntos actos de corrupción. Lamentablemente, se quiere asociar que con eso desapareció la corrupción.

- En la Asamblea Nacional se ‘cocina’ un juicio político al presidente, ¿es conveniente para el país en este momento?

- Lo que no conviene es que sigamos con el mal menor. Hagamos las cosas por concepto, por convicción.

No solo ha sido el SRI. Tengo detrás mío al Ministerio del Trabajo, Salud, Industrias y Ambiente. Cómo se puede entender que se utilice al Estado para intimidar a un ciudadano.

- ¿Esto abriría un nuevo periodo de inestabilidad?

- ¡Qué más inestabilidad que la que estamos viviendo en este momento!

- El presidente también ha confrontado a jueces presuntamente aliados al crimen organizado, ¿es lo que se necesita?

- Esta es otra narrativa que se quiere construir. ¿Quién controla el sistema de rehabilitación? El SNAI que es del Ejecutivo. Recientemente un criminal de alta peligrosidad (alias JR) salió en libertad por el informe realizado por ellos.

- ¿Qué sucedió con la denuncia que el presidente hizo sobre usted como evasor de impuestos?

- Voy entregando 20 procesos (sobre su actividad tributaria) y cada uno más extenso que el otro. No solo ha sido el Servicio de Rentas Internas, sino que tengo detrás al Ministerio de Trabajo, Salud, Industrias y Ambiente. Cómo se puede entender que se utilice al Estado para intimidar a un ciudadano.

- ¿Se siente intimidado?

- Mi padre falleció hace poco más de tres meses y tres días antes de que muera le llegó una determinación tributaria. A mi madre, que no ha trabajado desde que se casó con mi padre, también le llegó una. Qué se puede esperar de un gobierno que usa al Estado para intimidar.

- Por otro lado, desde afuera del partido, ¿cómo observa el fraccionamiento de Izquierda Democrática?

- Eso no es nuevo. Yo llego a ser candidato presidencial sin conocer a nadie del partido. Imagínate la crisis del partido que proponen a una persona desconocida. Al tener cierto protagonismo, repitieron los mismos errores. Muchos de los candidatos (de la Izquierda Democrática) llegaron a la Asamblea sin tener una clara percepción de que tenían posibilidad.

- ¿Se perfila para 2025? ¿Aún se necesita esa “tercera vía”?

- En el presente sigo trabajando para buscar la sensatez en la política del país. Cuando me involucré, me comprometí en hacer una política cívica, más que electoral. No solo es ser candidato. La polarización que estamos retomando nos está deteriorando cada vez más.