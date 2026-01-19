Lluvias en Guayaquil: el pronóstico del clima para la semana del 19 de enero de 2026

Es probable que existan lluvias con tormenta eléctrica, según ha pronosticado el Inamhi

En los próximos días se esperan altos niveles de radioación ultravioleta en Guayaquil, según el pronóstico del Inamhi.

Con la llegada del invierno, en Guayaquil ya se registraron las primeras lluvias. Incluso, entre la noche del 11 de enero y la madrugada del lunes 12, la primera precipitación provocó inundaciones.

En vías del norte de la ciudad, como en la avenida Las Aguas, la basura tapó los sumideros y con la inundación los conductores debieron circular con más precaución, para evitar cualquier siniestro.

El panorama climático para esta semana podría incluir tormentas eléctricas, según comentó Javier Macas, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las lluvias se darían sobre todo en la tarde y noche del martes 20 de enero y el miércoles 21, comentó el experto.

Incluso, pasadas las 14:00 de este lunes llovió en sectores del norte de Guayaquil, como Urdesa, Bellavista y Miraflores.

La probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica se prevé para martes y miércoles, "especialmente más hacia las periferias de Guayaquil, hacia la zona de Milagro y hacia la zona norte", dijo Macas.

Las precipitaciones están dentro de los parámetros normales, aclaró el especialista, quien detalló que en lo que va del mes se ha registrado la caída de 85 milímetros de aguas lluvias, cuando el promedio es de 200 milímetros.

Precaución por el nivel de rayos UV

En las primeras horas del martes 20 y miércoles 21 habrá un nivel extremadamente alto de radiación ultravioleta (UV).

Por eso se recomienda tomar precauciones y protegerse del sol, utilizando bloqueador, prendas largas, sombreros y gorras, entre otras medidas.

Jueves, cuando se prevé que llovizne, y viernes habrá cielo nublado. Algo similar pasará en sábado y domingo.

La temperatura oscilará entre 32 y 33 grados centígrados, mientras que descenderá a 28 grados para los siguientes días.

